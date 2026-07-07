Жительница Москвы заставила сына встать на колени в парке и целовать ей ноги

Полиция составила протокол по статье о неисполнении родительских обязанностей

07 июля 2026, 12:48, ИА Амител

Мать заставила сына встать на колени / Фото: стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения

На северо‑востоке Москвы, в парковой зоне у Путевого проезда, прохожие стали свидетелями шокирующей сцены: женщина принудила ребенка встать на колени и целовать ей ноги. О случившемся люди сообщили в полицию, пишет РИА Новости.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних по Алтуфьевскому району установили личность женщины — это 34‑летняя мать мальчика. В отношении нее составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Сейчас семья находится на профилактическом учете.

Проверка по факту инцидента продолжается — по ее итогам примут окончательное процессуальное решение. Матери может грозить либо предупреждение, либо административный штраф в размере до 2 тысяч рублей.