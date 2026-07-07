Жительница Москвы заставила сына встать на колени в парке и целовать ей ноги
Полиция составила протокол по статье о неисполнении родительских обязанностей
07 июля 2026, 12:48, ИА Амител
На северо‑востоке Москвы, в парковой зоне у Путевого проезда, прохожие стали свидетелями шокирующей сцены: женщина принудила ребенка встать на колени и целовать ей ноги. О случившемся люди сообщили в полицию, пишет РИА Новости.
Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних по Алтуфьевскому району установили личность женщины — это 34‑летняя мать мальчика. В отношении нее составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Сейчас семья находится на профилактическом учете.
Проверка по факту инцидента продолжается — по ее итогам примут окончательное процессуальное решение. Матери может грозить либо предупреждение, либо административный штраф в размере до 2 тысяч рублей.
12:59:18 07-07-2026
И в чем неисполнение родительских обязанностей?
13:06:25 07-07-2026
Гость (12:59:18 07-07-2026) И в чем неисполнение родительских обязанностей?... В том что она воспитывает куколда-сисибоя-мазохиста.
13:26:02 07-07-2026
Гость (13:06:25 07-07-2026) В том что она воспитывает куколда-сисибоя-мазохиста....
увы, не все поймут ...
Но + поставил !!!!
14:55:25 07-07-2026
Гость (13:06:25 07-07-2026) В том что она воспитывает куколда-сисибоя-мазохиста.... возможно просто женоненавистника со сломанной психикой или даже маньяка. сколько таких случаев известно, когда мать унижала, а потом сыночка пошел рубить тёток в фарш.
15:07:29 07-07-2026
Гость (12:59:18 07-07-2026) И в чем неисполнение родительских обязанностей?... Практикуешь?
14:38:27 07-07-2026
Это сколько же моему, ныне покойному, деду выписали бы штрафов, когда он меня кипятильником лупил за косяки, пенсии бы у него не хватило))) И ничего, на дедушку не злюсь, куколда-сисибоя-мазохиста не стал.
14:53:40 07-07-2026
Гость (14:38:27 07-07-2026) Это сколько же моему, ныне покойному, деду выписали бы штраф... Дед же тебя просто традиционно порол, а не заставлял мозолистые пятки лизать.
14:56:07 07-07-2026
Гость (14:53:40 07-07-2026) Дед же тебя просто традиционно порол, а не заставлял мозолис... ещё и в публичном месте.
14:53:45 07-07-2026
Гость (14:38:27 07-07-2026) Это сколько же моему, ныне покойному, деду выписали бы штраф... а точно нет разницы между стоять на коленях и целовать чужие ноги в публичном месте и получить по щам, неважно чем, дома?
15:59:34 07-07-2026
Гость (14:38:27 07-07-2026) Это сколько же моему, ныне покойному, деду выписали бы штраф... и чем вы хвалитесь?
что вас лупили родные нещадно? так себе радость-вырасти в страхе и насилии
наверно и своих бьете и гордитесь этим
16:15:21 07-07-2026
Гость (15:59:34 07-07-2026) и чем вы хвалитесь? что вас лупили родные нещадно? так с... Если не пороть - внезапно вырастает наглое самодовольное ЧМО творящее дичь и берегов не чуящее.
16:43:47 07-07-2026
Гость (16:15:21 07-07-2026) Если не пороть - внезапно вырастает наглое самодовольное ЧМО... если бить того,кто слабее-единственное,что вы можете,у вас так и вырастет чмо,только забитое
потому что его родитель-чмо,которого били.
17:43:11 07-07-2026
Гость (15:59:34 07-07-2026) и чем вы хвалитесь? что вас лупили родные нещадно? так с... я за "нещадно лупили" отвезла в дом престарелых, ибо выросла в страшном страхе. Опять же прижизненный бумеранг хотелось вернуть.
16:05:56 07-07-2026
женщина должна тест у психиатора пройти. она вполне возможно больная
такая может легко ребенку и горло перерезать и даже заживо сжечь.
Виноваты власти и соседи за недоносительство
16:46:58 07-07-2026
в принципе понятно,откуда берутся яжродители, которые на детских площадках за качелю с малолетками дерутся.
забитое агрессивное стадо.