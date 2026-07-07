На Алтае задержали гражданина Монголии, который находился в базе розыска Интерпола

Мужчину, обвиняемого в тяжком преступлении против детей, выдали монгольским правоохранителям

07 июля 2026, 13:33, ИА Амител

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Гражданина Монголии, находившегося в международном розыске, задержали в Алтайском крае. 26 июня на контрольно‑пропускном пункте Кяхта — Алтанбулаг в Республике Бурятия мужчину передали представителям правоохранительных органов Монголии. Подробности рассказали в пресс-службе МВД Алтайского края.

В октябре прошлого года в Кулундинском районе при пересечении границы России с Казахстаном сотрудники правоохранительных органов остановили 39‑летнего мужчину для проверки документов.

В ходе проверки по базам Интерпола выяснилось, что он находится в международном розыске. Информацию подтвердили сотрудники уголовного розыска совместно с пограничным управлением ФСБ России по Алтайскому краю.

«Мужчина имел гражданство Монголии и Казахстана. Его разыскивали монгольские правоохранители в связи с уголовным делом о тяжком преступлении по неосторожности, совершенном в 2023 году в одной из провинций Монголии. Преступление было направлено против группы несовершеннолетних: в результате один ребенок погиб, еще двое получили серьезные травмы», — говорится в публикации.

После задержания российские правоохранительные органы установили взаимодействие с компетентными органами Монголии через каналы Интерпола. Генпрокуратура РФ рассмотрела и удовлетворила запрос монгольской стороны о выдаче подозреваемого.