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В Нижегородской области тестируют QR‑коды для продажи бензина

Власти вводят комплекс мер из‑за дефицита топлива

07 июля 2026, 14:01, ИА Амител

АЗС, топливо / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
АЗС, топливо / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Власти Нижегородской области ищут способы справиться с дефицитом автомобильного топлива. Среди предложенных мер есть и необычный пилотный проект. Как сообщил губернатор Глеб Никитин, на одной из территорий региона планируют протестировать продажу бензина по QR‑кодам. 

Цель эксперимента — обеспечить справедливое распределение топлива в условиях нехватки. После того как механизм будет отлажен, его могут распространить на всю область. Помимо этого, в регионе намерены принять еще ряд ограничительных и регулирующих мер.

Объем поставок топлива на автозаправочные станции планируют нарастить, при этом установив лимит: не более 40 литров в одни руки. Также на АЗС будут отпускать строго ограниченный объем бензина в канистры, в первую очередь — для нужд водного транспорта и различной механизации.

Еще одна обсуждаемая мера — разделение дней продажи топлива по принципу четности первых цифр госномера автомобиля. Согласно этой схеме, машины с номерами, начинающимися на четные цифры или на ноль, смогут заправляться в четные дни, а автомобили с номерами, где первая цифра нечетная, — в нечетные.

Ограничения на отпуск топлива в том или ином виде сейчас действуют более чем в 60 регионах страны. Вице‑премьер Александр Новак подчеркивает, что перебои с поставками носят локальный характер. Он поручил нефтяным компаниям нарастить поставки в регионы, напомнив, что ранее были созданы необходимые запасы для реагирования на подобные ситуации.

Напомним, в конце июня президент России Владимир Путин дал поручение принять меры для стабилизации топливного рынка: увеличить предложение топлива и при этом не допустить необоснованного роста цен.

Россия Топливо
       

Комментарии 10

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Гость

14:09:35 07-07-2026

И вот мы опять самые продвинутые, впереди планеты всей

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Гость

14:14:09 07-07-2026

ну т.е. это теперь на долго..

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Гость

14:21:10 07-07-2026

четные-нечетные - это просто еще один законный способ отказать владельцу в заправке

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гость

14:24:35 07-07-2026

может, это поможет бороться со спекулянтами?

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Гость

14:36:56 07-07-2026

Так по maxу
А Макс к госуслугах,а там есть машина - на бензин, нет машины гуляй Вася

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Гость

14:42:54 07-07-2026

Гость (14:36:56 07-07-2026) Так по maxуА Макс к госуслугах,а там есть машина - на бе... Да с фигали загуляли.

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Гость

14:41:58 07-07-2026

а коды эти естественно будут в максимке раздавать? или в собес идти

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нЕкто

15:18:34 07-07-2026

Гость (14:41:58 07-07-2026) а коды эти естественно будут в максимке раздавать? или в соб...
Ну а вы как думали. . у нас теперь только так - QR, МАХ...

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Гость

19:40:11 07-07-2026

Гость (14:41:58 07-07-2026) а коды эти естественно будут в максимке раздавать? или в соб... Ни в коем случае не устанавливай Макс.
Нам больше достанется

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Гость

20:18:39 07-07-2026

Маски! Маски надо еще надеть!

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