В Нижегородской области тестируют QR‑коды для продажи бензина

Власти вводят комплекс мер из‑за дефицита топлива

07 июля 2026, 14:01, ИА Амител

АЗС, топливо / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Власти Нижегородской области ищут способы справиться с дефицитом автомобильного топлива. Среди предложенных мер есть и необычный пилотный проект. Как сообщил губернатор Глеб Никитин, на одной из территорий региона планируют протестировать продажу бензина по QR‑кодам.

Цель эксперимента — обеспечить справедливое распределение топлива в условиях нехватки. После того как механизм будет отлажен, его могут распространить на всю область. Помимо этого, в регионе намерены принять еще ряд ограничительных и регулирующих мер.

Объем поставок топлива на автозаправочные станции планируют нарастить, при этом установив лимит: не более 40 литров в одни руки. Также на АЗС будут отпускать строго ограниченный объем бензина в канистры, в первую очередь — для нужд водного транспорта и различной механизации.

Еще одна обсуждаемая мера — разделение дней продажи топлива по принципу четности первых цифр госномера автомобиля. Согласно этой схеме, машины с номерами, начинающимися на четные цифры или на ноль, смогут заправляться в четные дни, а автомобили с номерами, где первая цифра нечетная, — в нечетные.

Ограничения на отпуск топлива в том или ином виде сейчас действуют более чем в 60 регионах страны. Вице‑премьер Александр Новак подчеркивает, что перебои с поставками носят локальный характер. Он поручил нефтяным компаниям нарастить поставки в регионы, напомнив, что ранее были созданы необходимые запасы для реагирования на подобные ситуации.

Напомним, в конце июня президент России Владимир Путин дал поручение принять меры для стабилизации топливного рынка: увеличить предложение топлива и при этом не допустить необоснованного роста цен.