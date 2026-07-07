Сергей Миронов предложил финансировать их из бюджета

07 июля 2026, 13:02, ИА Амител

Учебники / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с инициативой о государственной замене старых школьных учебников на новые. В интервью news.ru он подчеркнул, что для реализации меры необходимо отдельное федеральное финансирование.

По его словам, текущая ситуация, когда школы вынуждены искать средства на обновление учебных материалов, ставит их в затруднительное положение.

Миронов отметил, что новые учебники — это хорошо, но вопрос заключается в том, кто будет их оплачивать. Минпросвещения заявило о планах к 2027 году выпустить новые единые учебники по химии, физике и биологии, а затем обновить и по другим предметам. Он подчеркнул, что идея замены учебников правильная, но как эта реформа отразится на семьях?

Государство изменяет стандарты, школа обязана немедленно приобрести новые книги, однако дополнительных средств от государства на это не выделяется. В результате финансовая нагрузка ложится на родителей. Особую обеспокоенность вызывают рабочие тетради.

"Справедливая Россия" предлагает следующее: каждая замена учебников должна сопровождаться отдельным федеральным финансированием. Учебные книги и рабочие тетради по программе должны быть полностью бесплатными. Миронов заявил, что нельзя перекладывать государственные решения на плечи школ и семей.