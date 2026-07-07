В комплекте привычные позиции полевого питания, а цены варьируются в зависимости от состава и срока годности

07 июля 2026, 13:48, ИА Амител

Армейский сухпаек / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Немецкие сухие пайки, предназначенные для Вооруженных сил Украины, начали появляться на различных интернет-платформах. Например, на одном украинском маркетплейсе были опубликованы объявления о продаже армейских рационов, пишет РИА Новости.

«На рынке начали появляться немецкие пайки с маркировкой NATO Approved. Один из продавцов предлагает комплект, включающий несколько основных блюд и дополнительные продукты, срок годности которых истекает 31 августа 2026 года», — сообщает издание.

В описании товара указано: "Немецкий сухой паек Бундесвера... В наборе три основных блюда с добавками, подробности видны на фото. Срок годности — до 31 августа 2026 года".

Во Львове один из таких комплектов был продан за 750 гривен, что составляет примерно 1,3 тысячи рублей. На фотографиях, предоставленных продавцом, можно увидеть содержимое пайка, включая снеки из вяленой свинины.

Продавец утверждает, что рацион имеет маркировку NATO Approved и считается одним из лучших военных комплектов благодаря высокой калорийности, качеству блюд и разнообразию ингредиентов. Однако официальной информации о появлении этих рационов на рынке пока нет.

Ранее сообщалось, что на саммите НАТО Зеленскому не дадут слова, чтобы не злить Трампа.