Ранее в соцсетях появилась информация о появлении в стране "недружественных" насекомых

10 августа 2026, 17:16, ИА Амител

Тараканы на даче / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

Нашествие американских тараканов не грозит российским дачникам, заявил aif.ru председатель общественной организации "Московский союз садоводов" Андрей Туманов.

Ранее в соцсетях появилась информация о появлении американских тараканов в России. Эксперт подчеркнул, что "в нашем климате можно говорить только о единичном случае".

«Дачные домики зимой промерзают, и любые насекомые - моль, клопы, тараканы, то есть все насекомые, которые могут в городской квартире зимовать, - вымерзают. Одна-две случайные особи возможны, но в больших количествах они в таких условиях не селятся», - пояснил Туманов.

Он указал, что американские тараканы - это тропические насекомые, которые живут на гниющей древесине, поэтому вряд ли может произойти большое нашествие.