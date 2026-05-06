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ФСБ задержала пять украинских агентов в четырех городах России - одного в Барнауле

Пресечена деятельность группы, собиравшей разведданные об объектах ОПК и бойцах СВО

06 мая 2026, 15:59, ИА Амител

Полиция, ФСБ / Фото: сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru
Полиция, ФСБ / Фото: сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

6 мая Центр общественных связей ФСБ России сообщил о задержании в четырех городах — Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани — пяти агентов украинских спецслужб. Задержанные собирали разведывательную информацию об объектах оборонно‑промышленного комплекса и о бойцах СВО, сообщает ТАСС.

«В ходе проведенных мероприятий задержаны четверо граждан Российской Федерации и иностранный гражданин, которые, находясь в городах Ижевск, Барнаул, Благовещенск и Астрахань, по заданию украинских спецслужб осуществляли сбор информации», — говорится в заявлении ведомства.

Координация действий задержанных, как отмечается, велась через мессенджер Telegram. Предполагается, что собранные данные могли быть использованы для подготовки диверсионно‑террористических актов. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ряду статей, среди которых: подготовка к террористическому акту, содействие диверсионной деятельности, незаконный оборот взрывчатых веществ, участие в террористической организации и незаконное использование компьютерной информации.

Кроме того, 5 мая сотрудники ФСБ раскрыли в Анапе законспирированную ячейку международной террористической организации. По данным ведомства, участники группы, в состав которой входили граждане одной из центральноазиатских республик, занимались вербовкой людей для отправки в Сирию. ранее сообщалось, что убийство руководства Роскомнадзора предотвратила ФСБ.

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Комментарии 2

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Гость

23:57:27 06-05-2026

Опять шпиенские игры дурных спецслужб.

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ППШариков

10:01:45 07-05-2026

Враги среди нас...

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