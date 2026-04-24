Отмечается, что украинские спецслужбы пытаются сорвать блокировку мессенджера Telegram

24 апреля 2026, 13:10, ИА Амител

Полиция, ФСБ / Фото: сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отношении руководителей Роскомнадзора, планировавшийся путем подрыва автомобиля, сообщает ТАСС.

Как уточнили в ведомстве, задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, которых завербовали спецслужбы Украины. Они планировали подорвать автомобиль 18 апреля.

«Главарь группы — москвич, он оказал вооруженное сопротивление, был нейтрализован», — отмечает агентство.

Также в группу входили жители Новосибирска, Ярославля и Уфы. У злоумышленников изъяли взрывное устройство массой один килограмм, гранату и пистолеты.

В ФСБ отметили, что украинские спецслужбы пытаются сорвать блокировку мессенджера Telegram.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что сообщения о возможной блокировке Telegram вызвали взрыв DDoS-атак на Россию. В обычных условиях система ведомства регистрирует в среднем 350 кибератак в неделю.