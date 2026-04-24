Убийство руководства Роскомнадзора предотвратила ФСБ

Отмечается, что украинские спецслужбы пытаются сорвать блокировку мессенджера Telegram

24 апреля 2026, 13:10, ИА Амител

Полиция, ФСБ / Фото: сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отношении руководителей Роскомнадзора, планировавшийся путем подрыва автомобиля, сообщает ТАСС.

Как уточнили в ведомстве, задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, которых завербовали спецслужбы Украины. Они планировали подорвать автомобиль 18 апреля.

«Главарь группы — москвич, он оказал вооруженное сопротивление, был нейтрализован», — отмечает агентство.

Также в группу входили жители Новосибирска, Ярославля и Уфы. У злоумышленников изъяли взрывное устройство массой один килограмм, гранату и пистолеты.

В ФСБ отметили, что украинские спецслужбы пытаются сорвать блокировку мессенджера Telegram.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что сообщения о возможной блокировке Telegram вызвали взрыв DDoS-атак на Россию. В обычных условиях система ведомства регистрирует в среднем 350 кибератак в неделю.

Комментарии 26

Гость

13:15:33 24-04-2026

Главарь группы - москвич. Это многое объясняет.

Мимопроходящий

13:37:13 24-04-2026

Гость (13:15:33 24-04-2026) Главарь группы - москвич. Это многое объясняет.... Просто эти заплатили больше.. Ничего личного.

Гость

14:03:50 24-04-2026

Мимопроходящий (13:37:13 24-04-2026) Просто эти заплатили больше.. Ничего личного.... Тама галаварь тааакой масквич да, брат, толька прийехаль и уже масквич. Горный масквич. Или степной.

Гость

13:23:02 24-04-2026

Какая чушь,сорвать блокировку Телеграмма))) Они нас за кого держат?

Гость

13:24:07 24-04-2026

Никогда не пользовался телеграммом, и зачем он вообще нужен, что из-за него такая битва идет.

Гость

14:16:30 24-04-2026

Гость (13:24:07 24-04-2026) Никогда не пользовался телеграммом, и зачем он вообще нужен,... Ты может и благоустроенным туалетом не пользовался. Но это совсем не значит, что остальные им не пользуются.

Гость

16:02:09 24-04-2026

Гость (13:24:07 24-04-2026) Никогда не пользовался телеграммом, и зачем он вообще нужен,... обязательно продолжай держать в курсе, очень интересно (нет) чем ты еще не пользуешься

Гость

18:09:29 24-04-2026

Гость (13:24:07 24-04-2026) Никогда не пользовался телеграммом, и зачем он вообще нужен,... До чего у человека пусто в голове! Ты многим чем не пользовался. И не дай бог! Ты же коляской для инвалидов тоже не пользовался, надеюсь. А то давай, напиши, зачем она нужна!

Иван

13:28:36 24-04-2026

А ничего что РКН это враги народа! Проведите честные опросы среди граждан и они покажут что на самом деле люди думают про весь это ркновский беспредел.

Гость

14:00:17 24-04-2026

Иван (13:28:36 24-04-2026) А ничего что РКН это враги народа! Проведите честные опросы ... Ваня, притормози.

Гость

14:04:41 24-04-2026

Иван (13:28:36 24-04-2026) А ничего что РКН это враги народа! Проведите честные опросы ... Ркн это просто инструмент

Гость

17:55:23 24-04-2026

Гость (14:04:41 24-04-2026) Ркн это просто инструмент... такой инструмент уже существовал в германии в 40 годах. И руководил им некто Гебельс - вспомните историю к чему это в итоге привело.

Гость

13:35:59 24-04-2026

Весь наш народ возмущен и негодует - вражины покусились на наиболее любимых людей, так много сделавших для сплочения общества и его благополучия.

гость

16:04:16 24-04-2026


ага, прям "весь" народ. Народу воооообще наплевать на телеграм, это зависимые беснуются

Гость

13:51:00 24-04-2026

Не буду давать оценку происходящему ибо чревато

Гость

14:04:57 24-04-2026

Гость (13:51:00 24-04-2026) Не буду давать оценку происходящему ибо чревато... Согласись, рты всем заткнули очень качественно, никто не вякает. Работа проделана хорошая, не отрицаю.

Гость

14:24:37 24-04-2026

Гость (13:51:00 24-04-2026) Не буду давать оценку происходящему ибо чревато... но оценка многим понятна

майор

14:03:02 24-04-2026

это о чем говорит? о правильности и своевременности закрытия телеграмм. Планы цру накрылись медным тазом. Так держать!!!!!!

Гость

14:34:33 24-04-2026

майор (14:03:02 24-04-2026) это о чем говорит? о правильности и своевременности закрытия...
"В ФСБ отметили, что украинские спецслужбы пытаются сорвать блокировку мессенджера Telegram."

Только идиоты в такое могут поверить

Гость

16:07:55 24-04-2026

майор (14:03:02 24-04-2026) это о чем говорит? о правильности и своевременности закрытия... ЦРУ накрылось своевременным тазом, а планы Telegram — медным закрытием! Это о чем держать? Так говорит правильность! Премию медным голубям, замок захвачен, повар дезориентирован в чате.

Гость

14:26:58 24-04-2026

украинские спецслужбы пытаются сорвать блокировку мессенджера Telegram --- им с Телегой тоже удобно

Гость

16:33:20 24-04-2026

я даже знаю о чем все подумали

Гость

16:47:31 24-04-2026

"Главарь группы — москвич, он оказал вооруженное сопротивление, был нейтрализован"

Вообще-то он был убит, а то складывается впечатление, что он был арестован

Гость

17:37:12 24-04-2026

Гость (16:47:31 24-04-2026) "Главарь группы — москвич, он оказал вооруженное сопротивлен... Мертвые, ничего не скжут.

Гость

17:43:35 24-04-2026

Гость (17:37:12 24-04-2026) Мертвые, ничего не скжут.... Перед смертью террорист прошептал "я - главарь, запрещённая символика лежит в левом кармане, передайте вашим командирам что был завербован украми по телеграмму, именно по телеграмму, так и передайте..." и был таков?

Гость

07:37:56 25-04-2026

А чё его в зоне сво не блокируют?

