Глава ФСБ заявил о "британском следе" в покушении на генерала Алексеева
По словам Бортникова, заказчиками "однозначно" являются украинские спецслужбы
22 февраля 2026, 22:02, ИА Амител
Заказчиками покушения на первого замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева выступают украинские спецслужбы, однако в деле просматривается кураторство третьих стран. Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников в комментарии "Вестям".
«Однозначно мы понимаем, что заказчиками являются спецслужбы Украины. И за ними стоят третьи страны, о которых мы говорили ранее, о том, что украинские спецслужбы действуют под кураторством или при кураторстве западных спецслужб. Мы видим британский след прежде всего здесь», — сказал он.
Бортников добавил, что ответные меры на теракты со стороны Киева принимаются, но это "деликатный вопрос". «Мы внимательнейшим образом отслеживаем все происходящее вещи, конечно же, не забудем никогда и не простим», — отметил он.
Покушение на генерала Владимира Алексеева произошло утром 6 февраля возле. В замначальника ГРУ несколько раз выстрелили, после чего нападавший скрылся. Алексеева госпитализировали, на следующий день он пришел в сознание.
15:36:26 23-02-2026
"Англичанка"ие самолеты с атомными бомбами слали приземляться для дозаправки в Англии, Хрущев на каком-то совещании сказал, что если такие самолеты для возможной бомбёжки СССР и далее будут приниматься Англией, достаточно двух наших водородных бомб, чтоб острова ушли под воды Атлантики. Тогдашний "аглицкий" премьер Макмиллан через неделю прибыл в СССР для переговоров с Хрущёвым.
19:09:33 23-02-2026
Горожанин. (15:36:26 23-02-2026) "Англичанка"ие самолеты с атомными бомбами слали приземлят...
Кто-нить че-нить понял из этого?
21:57:19 23-02-2026
Гость (19:09:33 23-02-2026) Кто-нить че-нить понял из этого? ... Да, не посмотрел на конечный результат.Исчезло предложение о том, что " англичанка" гадила всегда царской России, СССР и постсоветской России.Англичане стали принимать пиндосовские самолеты с атомными бомбами для заправки, чтоб они могли барражировать вдоль границ с СССР." Начиная с Хрущёва далее по тексту, Извините ради бога.
12:50:33 24-02-2026
Гость (19:09:33 23-02-2026) Кто-нить че-нить понял из этого? ... да, у поциэнта обострение, требуется галоперидол
09:40:41 24-02-2026
Если они являются нашими врагами на протяжении всей истории ,то чего хорошего от них можно ожидать?