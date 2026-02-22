Глава ФСБ заявил о "британском следе" в покушении на генерала Алексеева

По словам Бортникова, заказчиками "однозначно" являются украинские спецслужбы

22 февраля 2026, 22:02, ИА Амител

Генерал-лейтенант Владимир Алексеев / Фото: кадр из видео в Telegram-канале Минобороны России

Заказчиками покушения на первого замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева выступают украинские спецслужбы, однако в деле просматривается кураторство третьих стран. Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников в комментарии "Вестям".

«Однозначно мы понимаем, что заказчиками являются спецслужбы Украины. И за ними стоят третьи страны, о которых мы говорили ранее, о том, что украинские спецслужбы действуют под кураторством или при кураторстве западных спецслужб. Мы видим британский след прежде всего здесь», — сказал он.

Бортников добавил, что ответные меры на теракты со стороны Киева принимаются, но это "деликатный вопрос". «Мы внимательнейшим образом отслеживаем все происходящее вещи, конечно же, не забудем никогда и не простим», — отметил он.

Покушение на генерала Владимира Алексеева произошло утром 6 февраля возле. В замначальника ГРУ несколько раз выстрелили, после чего нападавший скрылся. Алексеева госпитализировали, на следующий день он пришел в сознание.