Град размером со сливу выпал на Алтае. Фото и видео

С непогодой столкнулись жители села Узнезя

21 июля 2026, 21:51, ИА Амител

Крупный град на Алтае / Фото: "Республика Алтай в Max"

Крупный град выпал в Республике Алтай. С непогодой столкнулись жители села Узнезя Чемальского района, сообщают в Max-канале "Республика Алтай".

Некоторые ледяные шарики были размером со сливу. Вместе с градом на Алтай обрушилась гроза: пока лед падал и отскакивал от земли, в небе сверкали молнии.

В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение: до конца дня 21 июля и ночью 22-го ожидается ураганный ветер 33 м/с и более. Это равно 118 км/ч. Местами возможны грозы.