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Град размером со сливу выпал на Алтае. Фото и видео

С непогодой столкнулись жители села Узнезя

21 июля 2026, 21:51, ИА Амител

Крупный град на Алтае / Фото: "Республика Алтай в Max"

Крупный град выпал в Республике Алтай. С непогодой столкнулись жители села Узнезя Чемальского района, сообщают в Max-канале "Республика Алтай"

Некоторые ледяные шарики были размером со сливу. Вместе с градом на Алтай обрушилась  гроза: пока лед падал и отскакивал от земли, в небе сверкали молнии. 

 
 
 
 

В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение: до конца дня 21 июля и ночью 22-го ожидается ураганный ветер 33 м/с и более. Это равно 118 км/ч. Местами возможны грозы.

Грозовые тучи над Барнаулом / Фото: amic.ru

Ураганный ветер 118 км/ч ожидается в Алтайском крае

В регионе уже действуют три штормовых предупреждения
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Погода Республика Алтай
       

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