Каждого второго барнаульца звали вернуться на старое место работы

Главное условие для тех, кто готов вернуться, — повышение зарплаты

24 декабря 2025, 15:45, ИА Амител

Сотрудник и работодатель в офисе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Более половины жителей Барнаула (52%) хотя бы раз в жизни получали от бывшего работодателя предложение вернуться на старую работу. Однако, как показывает исследование сервиса SuperJob, такие приглашения чаще заканчиваются отказом, чем успехом.

Женщин приглашают обратно чаще мужчин (55% против 48%), но и соглашаются они реже. Чаще всего зовут вернуться опытных сотрудников, а также тех, чья зарплата превышает 150 тысяч рублей в месяц (53% в этой группе), однако именно высокооплачиваемые специалисты возвращаются реже всех.

Основными причинами увольнения горожане называют низкую зарплату, неадекватное руководство и отсутствие карьерного роста. Те же, кто согласился на возврат, чаще всего делали это не только из-за денег, но и ради стабильности компании или дружного коллектива.

Сегодня готовы рассмотреть возможность вернуться к прежнему работодателю 20% опрошенных барнаульцев. Наиболее открыты для этого сотрудники в возрасте 35–45 лет (35%). Главным и безусловным требованием для возврата большинство (51%) называет повышение заработной платы. На втором месте – улучшение условий труда (11%), на третьем – смена руководства (4%).

Ранее барнаульцы рассказали о главных источниках вдохновения в работе.