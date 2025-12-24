Каждого второго барнаульца звали вернуться на старое место работы
Главное условие для тех, кто готов вернуться, — повышение зарплаты
24 декабря 2025, 15:45, ИА Амител
Более половины жителей Барнаула (52%) хотя бы раз в жизни получали от бывшего работодателя предложение вернуться на старую работу. Однако, как показывает исследование сервиса SuperJob, такие приглашения чаще заканчиваются отказом, чем успехом.
Женщин приглашают обратно чаще мужчин (55% против 48%), но и соглашаются они реже. Чаще всего зовут вернуться опытных сотрудников, а также тех, чья зарплата превышает 150 тысяч рублей в месяц (53% в этой группе), однако именно высокооплачиваемые специалисты возвращаются реже всех.
Основными причинами увольнения горожане называют низкую зарплату, неадекватное руководство и отсутствие карьерного роста. Те же, кто согласился на возврат, чаще всего делали это не только из-за денег, но и ради стабильности компании или дружного коллектива.
Сегодня готовы рассмотреть возможность вернуться к прежнему работодателю 20% опрошенных барнаульцев. Наиболее открыты для этого сотрудники в возрасте 35–45 лет (35%). Главным и безусловным требованием для возврата большинство (51%) называет повышение заработной платы. На втором месте – улучшение условий труда (11%), на третьем – смена руководства (4%).
07:58:22 25-12-2025
Еще врачей, ушедших на пенсию, звали назад. По повышение з/платы не знаю.
12:01:36 25-12-2025
Более половины жителей Барнаула (52%). А где вторая половина кандидатов? На Черницком, или в лучших краях?