10 декабря 2025, 21:00, ИА Амител

Для большинства работающих жителей Барнаула главными профессиональными целями на 2026 год станут повышение дохода и карьерный рост. Согласно результатам опроса сервиса SuperJob, 14% респондентов планируют увеличить заработок, а 13% – продвинуться по службе.

Также в приоритетах у барнаульцев:

  • прохождение обучения (10%);

  • становление экспертом в своей области (9%);

  • открытие собственного бизнеса (5%);

  • успешное завершение проекта (3%);

  • освоение новых обязанностей (3%).

При этом 22% опрошенных заявили, что не ставят перед собой никаких рабочих целей на следующий год.

Исследование выявило гендерные различия: женщины почти вдвое чаще мужчин планируют пройти обучение (14% против 7%), а мужчины чаще фокусируются на карьерном росте (13% против 6%). Среди менее распространенных планов – автоматизация процессов, внедрение нового ПО и переход на гибридный график работы.

Ранее барнаульцы рассказали, как планируют провести новогодние каникулы.

Комментарии 2

Avatar Picture
Шинник

21:23:31 10-12-2025

Без цели.
Без плана.
...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:33:58 10-12-2025

«Барнаульцы озвучили свои профессиональные цели на 2026 год». Их было всего три. Человека🙄

  1 Нравится
Ответить
