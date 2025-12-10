Барнаульцы озвучили свои профессиональные цели на 2026 год

Женщины чаще планируют учиться, а мужчины — делать карьеру

10 декабря 2025

Для большинства работающих жителей Барнаула главными профессиональными целями на 2026 год станут повышение дохода и карьерный рост. Согласно результатам опроса сервиса SuperJob, 14% респондентов планируют увеличить заработок, а 13% – продвинуться по службе.

Также в приоритетах у барнаульцев:

прохождение обучения (10%);

становление экспертом в своей области (9%);

открытие собственного бизнеса (5%);

успешное завершение проекта (3%);

освоение новых обязанностей (3%).

При этом 22% опрошенных заявили, что не ставят перед собой никаких рабочих целей на следующий год.

Исследование выявило гендерные различия: женщины почти вдвое чаще мужчин планируют пройти обучение (14% против 7%), а мужчины чаще фокусируются на карьерном росте (13% против 6%). Среди менее распространенных планов – автоматизация процессов, внедрение нового ПО и переход на гибридный график работы.

