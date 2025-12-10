Барнаульцы озвучили свои профессиональные цели на 2026 год
Женщины чаще планируют учиться, а мужчины — делать карьеру
10 декабря 2025, 21:00, ИА Амител
Для большинства работающих жителей Барнаула главными профессиональными целями на 2026 год станут повышение дохода и карьерный рост. Согласно результатам опроса сервиса SuperJob, 14% респондентов планируют увеличить заработок, а 13% – продвинуться по службе.
Также в приоритетах у барнаульцев:
-
прохождение обучения (10%);
-
становление экспертом в своей области (9%);
-
открытие собственного бизнеса (5%);
-
успешное завершение проекта (3%);
-
освоение новых обязанностей (3%).
При этом 22% опрошенных заявили, что не ставят перед собой никаких рабочих целей на следующий год.
Исследование выявило гендерные различия: женщины почти вдвое чаще мужчин планируют пройти обучение (14% против 7%), а мужчины чаще фокусируются на карьерном росте (13% против 6%). Среди менее распространенных планов – автоматизация процессов, внедрение нового ПО и переход на гибридный график работы.
