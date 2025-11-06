Барнаульцы рассказали о главных источниках вдохновения в работе

Значительная часть опрошенных черпает мотивацию в самом рабочем процессе и возможности общения с людьми

Люди в офисе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Основным источником вдохновения в работе для барнаульцев является заработная плата, следует из результатов опроса сервиса SuperJob, проведенного среди жителей Барнаула. Этот вариант ответа выбрали 27% респондентов.

На втором месте по популярности оказалось достижение профессиональных целей и видимых результатов – 12%, а третье место заняли комфортная атмосфера в коллективе и хорошие отношения с коллегами (11%).

Значительная часть опрошенных черпает мотивацию в самом рабочем процессе и возможности общения с людьми. Такие аспекты труда, как возможность приносить пользу, условия для профессионального развития и нестандартные задачи, вдохновляют 5% барнаульцев. Еще 3% респондентов отметили, что занимаются любимым делом, а 1% выразили благодарность работодателю за возможность самореализации.

При этом исследование выявило и пессимистично настроенных горожан: 4% участников опроса заявили, что их ничто не вдохновляет в текущей профессиональной деятельности.

Анализ ответов также показал гендерные различия в мотивации. Хотя для представителей обоих полов материальное вознаграждение остается главным стимулом, мужчины упоминали его значительно чаще женщин (32% против 22% соответственно).

Женщины же чаще черпают вдохновение в социальном взаимодействии – общение с людьми вдохновляет 10% девушек против 5% среди мужчин.