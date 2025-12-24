НОВОСТИОбщество

Кишечную палочку в икре пяти торговых марок нашли эксперты Роскачества

Специалисты ведомства исследовали икру лососевых рыб 19 торговых марок

24 декабря 2025, 16:43, ИА Амител

Красная икра / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Роскачество представило результаты исследования икры лососевых рыб 19 торговых марок, сообщает РИА Новости. Проверка выявила ряд нарушений, хотя в целом продукция оказалась безопасной – патогенные микроорганизмы и паразиты не обнаружены.

Эксперты исследовали наличие патогенных микроорганизмов (сальмонелла, стафилококк, клостридии, плесень), присутствие паразитов и их личинок, бактериальную обсемененность, соответствие вкусовых характеристик, содержание соли и джуса (жидкости из лопнувших икринок) и достоверность маркировки.

«В проверке участвовали следующие торговые марки: "Московский рыбокомбинат", "Русское Море", "Красное золото", "Деликатеска", "Красная икра", "Очень нежная", "365 дней", "Камчатское море", "Меридиан", "Москва на волне", "Путина", "Ашан", "Корсаков", "Тунгутун", "Авача", "Вкусвилл", "Сахалинский Икорный Дом", "МорМер", "Тунайча", "Горчаков" и Metro Chef», – добавили в Роскачестве.

В результате бактерии группы кишечной палочки нашли в икре пяти марок: "Московский рыбокомбинат", "Русское Море", "Красное золото", "Деликатеска", "Красная икра".

Превышение общей бактериальной обсемененности зафиксировали у марок "МорМер" и "Горчаков", а превышение норм по количеству дрожжей – в икре "Москва на волне".

Не обошли стороной и вкусовые отклонения. Так, горечь, остроту и кисловатое послевкусие, а также кислый запах выявили в некоторых исследуемых видах икры. Несоответствие по содержанию соли обнаружили в икре торговых марок "Деликатеска" и "365 дней".

А превышение допустимого количества джуса (жидкости из лопнувших икринок) зафиксировали в 12 банках. При этом у марки "Авача" на банке указана икра горбуши, но ДНК‑тест подтвердил, что это более дорогая икра кеты. Вероятно, произошла ошибка на производстве.

К счастью, во всей проверенной икре не нашли сальмонеллу, сульфитредуцирующие клостридии, золотистый стафилококк и плесень, отсутствуют паразиты и их личинки.

После публикации результатов ряд производителей провели внутренние проверки и усилили контроль качества. Торговая сеть Metro направила запрос поставщику марки "Горчаков", а ретейлер "Ашан" провел корректирующие мероприятия с производителями марок "Ашан" и "Авача".

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

16:51:37 24-12-2025

Наверно самые дорогие кишечные палочки

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:06:41 24-12-2025

Если найдены нарушения, то почему до сих пор все эти марки в продаже присутствуют ?

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

05:21:08 25-12-2025

Было сьедено 19000 банок икры, палочки найдены на остатках икры выброшенных в мусорку.

  -1 Нравится
Ответить
