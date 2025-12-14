Новогодний стол на семью в этом году обойдется россиянам в 10 тысяч рублей

В праздничную корзину были включены продукты для традиционных новогодних блюд

14 декабря 2025, 17:00, ИА Амител

Новогодний стол / / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Продуктовый набор для праздничного ужина на Новый год в 2025 году будет стоить россиянам в среднем 10 тысяч рублей. Такой расчет подготовило РИА Новости на основе данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за ноябрь.

В "новогоднюю корзину" вошли ингредиенты для традиционных блюд на семью из четырех человек. Это горячее (курица с картофелем), салаты оливье и селедка под шубой, овощная нарезка, а также сыр, колбасы и соленья. В корзину также включены фрукты (апельсины, мандарины, виноград, яблоки и лимоны), торт и напитки.

Общая стоимость праздничного ужина складывается из множества позиций, где горячее блюдо оценивается в 511 рублей, овощная нарезка – в 512 рублей, а фрукты – почти в 900 рублей. Бутылка шампанского, по подсчетам, стоит в среднем 425 рублей, столового вина – 513 рублей, коньяка – 820 рублей.

Самой дорогой позицией стали бутерброды с красной икрой – ингредиенты для 12 штук оценили в 2666 рублей. Для сравнения: бутерброды со шпротами в таком же количестве обойдутся в 304 рубля.

Ранее был назван самый дорогой салат для новогоднего стола, по данным Росстата. В то же время аналитики посчитали, какой из праздничных салатов, наоборот, самый бюджетный.