Самыми популярными оказались имена Александр и София

04 июня 2026, 10:41, ИА Амител

Новорожденный, ребенок / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В Алтайском крае подвели итоги мая 2026 года по выбору имен для новорожденных. Список опубликовало региональное Управление юстиции.

«У мальчиков лидируют такие имена, как Александр, Михаил, Тимофей. Девочек чаще называли София, Мария, Алиса», — говорится в сообщении.

Наряду с популярными именами родители также выбирают необычные и редкие варианты.

Так, редкие имена мальчиков, родившихся в мае, — Кориолан, Мартын, Томас, Эмильян. Девочек — Бетти, Дамиана, Каталея, Тория.

Напомним, в апреле в список необычных имен попали Кевин и Гретта.