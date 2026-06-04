Кориолан и Бетти. Названы самые редкие и популярные имена новорожденных в мае на Алтае
Самыми популярными оказались имена Александр и София
04 июня 2026, 10:41, ИА Амител
Новорожденный, ребенок / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
В Алтайском крае подвели итоги мая 2026 года по выбору имен для новорожденных. Список опубликовало региональное Управление юстиции.
«У мальчиков лидируют такие имена, как Александр, Михаил, Тимофей. Девочек чаще называли София, Мария, Алиса», — говорится в сообщении.
Наряду с популярными именами родители также выбирают необычные и редкие варианты.
Так, редкие имена мальчиков, родившихся в мае, — Кориолан, Мартын, Томас, Эмильян. Девочек — Бетти, Дамиана, Каталея, Тория.
Напомним, в апреле в список необычных имен попали Кевин и Гретта.
11:02:58 04-06-2026
ох намучаются... бедные дети.....
11:11:13 04-06-2026
Интересно отчество какой у Бетти ,Каталея,Тория
11:34:55 04-06-2026
Ева (11:11:13 04-06-2026) Интересно отчество какой у Бетти ,Каталея,Тория ... Тория Кориолановна
11:52:43 04-06-2026
Ева (11:11:13 04-06-2026) Интересно отчество какой у Бетти ,Каталея,Тория ...
А чем например Каталея Юрьевна принципиально отличается от Екатерины Юрьевны?
12:39:32 04-06-2026
Гость (11:52:43 04-06-2026) А чем например Каталея Юрьевна принципиально отличается ... Всем
12:58:52 04-06-2026
Влада Гаврикова из Ребрихи привет. Хотя она наверно давно замуж вышла и внуки выросли. Учился с ней в техникуме в Тальменке 1991-1993 годах. Скорее всего уже и фамилию не сочетающуюся с именем сменила лет 30 назат.
13:39:11 04-06-2026
а если папа Джавахарлал Неру?