Самыми популярными оказались имена Михаил и София

13 мая 2026, 14:00, ИА Амител

Ребенок / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В Алтайском крае подвели итоги апреля 2026 года по выбору имен для новорожденных. Список опубликовало региональное Управление юстиции.

«У мальчиков лидируют такие имена, как Михаил, Артем, Александр. Девочек чаще называли София, Мирослава, Алиса», — говорится в сообщении.

Наряду с популярными именами родители также выбирают необычные и редкие варианты.

Редкие имена мальчиков, родившихся в апреле, — Кевин, Монте, Теон, Эдвин. Девочек — Гретта, Николина, Селина, Юнелия.

Напомним, в марте в список необычных имен попали Эрвин (персонаж аниме "Атака титанов") и Линель (героиня "Мастера меча онлайн").