Кевин и Гретта. Названы самые редкие и популярные имена новорожденных в апреле на Алтае
Самыми популярными оказались имена Михаил и София
13 мая 2026, 14:00, ИА Амител
Ребенок / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
В Алтайском крае подвели итоги апреля 2026 года по выбору имен для новорожденных. Список опубликовало региональное Управление юстиции.
«У мальчиков лидируют такие имена, как Михаил, Артем, Александр. Девочек чаще называли София, Мирослава, Алиса», — говорится в сообщении.
Наряду с популярными именами родители также выбирают необычные и редкие варианты.
Редкие имена мальчиков, родившихся в апреле, — Кевин, Монте, Теон, Эдвин. Девочек — Гретта, Николина, Селина, Юнелия.
Напомним, в марте в список необычных имен попали Эрвин (персонаж аниме "Атака титанов") и Линель (героиня "Мастера меча онлайн").
14:09:21 13-05-2026
А где Максуд, Ибрагим и Фатхулла?
16:29:48 13-05-2026
Гость (14:09:21 13-05-2026) А где Максуд, Ибрагим и Фатхулла?... законом выселили - вот и видно действие.
20:55:50 13-05-2026
/Редкие имена мальчиков, родившихся в апреле, — Кевин, Монте, Теон, Эдвин/
/Гретта, Николина, Селина, Юнелия/
Родители! Выбирая имя сыну - помните про отчества своих внуков!
Да и дети спасибо отдельное за такие имена скажут
Лет через 50 будем лицезреть Монте Кевинович Козлов женился на Юнелии Теоновне Барановой.
Куда мы там с супругой со своим Иваном Владимировичем в калашный ряд? \о/
23:10:51 13-05-2026
А Гурвинеком никого не назвали что ли?
09:22:42 14-05-2026
Гость (23:10:51 13-05-2026) А Гурвинеком никого не назвали что ли?... Нет. Один ты такоой во всей России!