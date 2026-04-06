Названы самые популярные мартовские имена для новорожденных в Алтайском крае
В марте родители нередко выбирали и необычные варианты имен
06 апреля 2026, 15:18, ИА Амител
В Алтайском крае назвали самые популярные и необычные имена новорожденных за март. Статистику опубликовало Управление юстиции Алтайского края.
По данным ведомства, среди девочек чаще всего выбирали имена Ева, Анна и Варвара. У мальчиков в лидерах оказались Михаил, Артем и Александр.
Для сравнения: в феврале самыми популярными именами для девочек были Алиса, Варвара и Вероника, а мальчиков чаще всего называли Михаилами, Александрами и Иванами.
При этом в марте родители нередко выбирали и необычные варианты. Так, одного из мальчиков назвали Эрвин — как персонажа аниме "Атака титанов", а девочке дали имя Линель, совпадающее с именем героини "Мастера меча онлайн".
Также зарегистрированы случаи тройных имен — практика, которая исторически встречалась в европейской церковной традиции Средневековья. В регионе появились мальчик с именем Калео Ноэне Абрандис и девочка по имени Анная Ульяна Сандрин.
Среди редких имен месяца также отмечены Йоханн — у мальчика и Эврита — у девочки.
15:43:01 06-04-2026
Линель есть и в Скайриме
16:29:49 06-04-2026
А наше имя Илария не попало - видимо не такое редкое - хотя никто такое не слышал