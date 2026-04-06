Названы самые популярные мартовские имена для новорожденных в Алтайском крае

06 апреля 2026, 15:18, ИА Амител

В Алтайском крае назвали самые популярные и необычные имена новорожденных за март. Статистику опубликовало Управление юстиции Алтайского края.

По данным ведомства, среди девочек чаще всего выбирали имена Ева, Анна и Варвара. У мальчиков в лидерах оказались Михаил, Артем и Александр.

Для сравнения: в феврале самыми популярными именами для девочек были Алиса, Варвара и Вероника, а мальчиков чаще всего называли Михаилами, Александрами и Иванами.

При этом в марте родители нередко выбирали и необычные варианты. Так, одного из мальчиков назвали Эрвин — как персонажа аниме "Атака титанов", а девочке дали имя Линель, совпадающее с именем героини "Мастера меча онлайн".

Также зарегистрированы случаи тройных имен — практика, которая исторически встречалась в европейской церковной традиции Средневековья. В регионе появились мальчик с именем Калео Ноэне Абрандис и девочка по имени Анная Ульяна Сандрин.

Среди редких имен месяца также отмечены Йоханн — у мальчика и Эврита — у девочки.