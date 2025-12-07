Лед и колея. Жители Алтайского края пожаловались на гололед на региональной трассе
Дорожная техника на трассе появляется, но фактически не очищает покрытие
07 декабря 2025, 09:00, ИА Амител
На въезде в Алтайский край со стороны Новосибирской области водители столкнулись с серьезной дорожной проблемой. Как рассказала участница Telegram-канала "Барнаул 22" Елена, проезжая часть покрыта льдом, а на многих участках образовалась глубокая колея.
По ее словам, дорожная техника на трассе появляется, но фактически не очищает покрытие. Из-за этого автомобиль начинает заносить при перестроении между полосами, что делает поездку опасной и увеличивает риск ДТП.
«Мы въехали на территорию Алтайского края из Новосибирской области и столкнулись с серьезной проблемой: на дороге лед и глубокая колея. Техника ездит, но проезжую часть фактически не чистит. Машину начинает бросать при перестроении из полосы в полосу. Как привлечь внимание дорожных служб к этой ситуации? Из-за такого состояния трассы аварий становится только больше», – написала женщина.
Ранее сообщалось, что с началом зимы барнаульцы уже столкнулись с первыми серьезными проблемами на дорогах. Жители жалуются, что на проспектах Ленина и Калинина, а также на улице Антона Петрова крайние полосы фактически непригодны для движения из-за снежных валов.
09:10:46 07-12-2025
На въезде со стороны НСО федеральная трасса, а не региональная
09:11:05 07-12-2025
Болезная, "чистилка" называется автогрейдером. Надо было обратить внимание на отвал под машиной, хорошо видно что ведется очистка.
09:49:56 07-12-2025
Разоблачитеель (09:11:05 07-12-2025) Болезная, "чистилка" называется автогрейдером. Надо было обр... внуки тоже знают, что дед гусей гоняет?
09:40:00 07-12-2025
К апрелю всё исправят
19:31:17 07-12-2025
В этом году подряд на расчистку трассы отдали по тендеру новосибирцам. Теперь наши дорожники без работы, а новосибирцы чихали на Алтайский край.
19:36:41 07-12-2025
Ковшик, чистилка... Смеялся. Однако на видео хорошо видно, что у грейдера опущен отвал и он гребет снег. Сегодня уехал в Новосибирск, но новосибирской области дорога лучше, но только из за то , что она по одному ряду в каждую сторону. Между рядами каша, точно также трудности с обгоном. Там , где у дороги по два ряда в каждую сторону точно такая же каша во вторых рядах как и у нас.