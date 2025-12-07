Лед и колея. Жители Алтайского края пожаловались на гололед на региональной трассе

Дорожная техника на трассе появляется, но фактически не очищает покрытие

07 декабря 2025, 09:00, ИА Амител

На въезде в Алтайский край со стороны Новосибирской области водители столкнулись с серьезной дорожной проблемой. Как рассказала участница Telegram-канала "Барнаул 22" Елена, проезжая часть покрыта льдом, а на многих участках образовалась глубокая колея.

По ее словам, дорожная техника на трассе появляется, но фактически не очищает покрытие. Из-за этого автомобиль начинает заносить при перестроении между полосами, что делает поездку опасной и увеличивает риск ДТП.

«Мы въехали на территорию Алтайского края из Новосибирской области и столкнулись с серьезной проблемой: на дороге лед и глубокая колея. Техника ездит, но проезжую часть фактически не чистит. Машину начинает бросать при перестроении из полосы в полосу. Как привлечь внимание дорожных служб к этой ситуации? Из-за такого состояния трассы аварий становится только больше», – написала женщина.

Ранее сообщалось, что с началом зимы барнаульцы уже столкнулись с первыми серьезными проблемами на дорогах. Жители жалуются, что на проспектах Ленина и Калинина, а также на улице Антона Петрова крайние полосы фактически непригодны для движения из-за снежных валов.