Лучшая массовая сцена и короткометражка. Новости amic.ru — как победители "Оскара"

Раздали "Оскары" героям наших новостей. И амиковский "Оскар" уходит...

19 марта 2026, 08:17, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E / amic.ru

15 марта в Лос-Анджелесе прошла 98-я церемония вручения премии "Оскар". Главным победителем вечера стала картина "Битва за битвой" режиссера Пола Томаса Андерсона — работа получила сразу шесть наград, включая статуэтку за лучший фильм. Кто забрал награды церемонии, можете почитать в нашем материале.

Уже несколько лет подряд редакция социальных сетей "раздает" "Оскары" героям новостей, о которых рассказывало информационное агентство последний год. Выбрали несколько номинаций и рады представить их вам.

Лучшая мужская роль

Лучшая мужская роль — Матвей Сафонов. Вратарь футбольного клуба ПСЖ откликнулся на просьбу мальчика из Барнаула и осуществил его новогоднюю мечту. Получилось круче, чем в "Ёлках".

Местная жительница, блогер с 50-тысячной аудиторией Ася Стоян поделилась в соцсетях постом: ее сын Артемий заказал на Новый год три подарка: бутсы, волшебную палочку, как у Гарри Поттера, и автограф Матвея Сафонова — вратаря клуба "Пари Сен-Жермен" и сборной России.

Если первые два подарка найти было не сложно, то с автографом возникла загвоздка. Девушка решила рассказать в соцсетях о мечте сына, который играет в футбол и стоит на воротах, в надежде, что знаменитый футболист увидит ролик.

Подписчики начали активно отмечать Сафонова в комментариях, и вратарь действительно это заметил — написал, что попросил Деда Мороза заехать в Париж, чтобы передать мальчику футболку с автографом. Видео расторгало Артемия до слез. В итоге ролики с новогодней историей завирусились и подарили веру в новогоднее чудо.

Лучший оригинальный сценарий — патент фразы "Барнаул — столица мира"

Фотограф Ольга Акименко запатентовала фразу "Барнаул — столица мира". Она уверяет, что не собирается налагать запреты на использование фразы, а будет только рада ее массовому распространению. Но тем, кто продает сувениры, придется учитывать патент.

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поручил "проработать вопрос" о регистрации патента на фразу; в администрации Барнаула прошла встреча с дочерью Сергея Орехова — автора книги "Барнаул — столица мира" — Евгенией Ореховой.

«Мои знакомые начали мне скидывать ссылки на публикации, где говорилось, что знаменитая фраза "Барнаул — столица мира", которая является названием книги моего отца, была запатентована. Но мой отец всегда был против формализации этой фразы. Он считал, что она должна быть свободной и принадлежать горожанам» — так о своих эмоциях рассказала Евгения.

Палата по патентным спорам назначила на 22 апреля заседание, где рассмотрят заявление о признании недействительной регистрации товарного знака "Барнаул — столица мира". Еще Вячеслав Франк попросил руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности проконтролировать ситуацию с патентом. При этом замначальника краевого управления печати и массовых коммуникаций Андрей Никитин высказался, что запатентовавшая фразу Ольга Акименко много сделала для раскрутки афоризма:

«Другие города для этого специальные пиар-агентства нанимают за бешеные деньги, а она все это провернула для нас даром! И еще, дай бог, поможет, когда проиграет дело в суде. И даже если выиграет, все равно она еще больше пропиарит эту фразу!»Ну оригинально!

Лучший фильм — ультрамарафон Смертина в Якутии

Алексей Смертин пробежал ультрамарафон на полюсе холода в Йомяконе. Здесь есть все, из чего состоит хороший фильм: нечеловеческие условия, мечта про 50 км в минус 50 градусов и посвящение родному человеку. И, конечно, расплата — обмороженный палец.

Фото: Telegram-канал Смертина

Лучший монтаж — реставрация Дома купца Суховых

Монтаж, реставрация и другие строительные работы в Доме купца Сухова. Пять лет работ, 150 млн рублей частных вложений — и старинный универмаг восстановили в первоначальном виде.

Лучшая короткометражка — колесо обозрения на набережной Барнаула

Короткое и яркое присутствие в медиапространстве и на набережной Барнаула колеса обозрения не могло не запомниться. Открыли его в июле 2025, затем колесо закрыли на ремонт на короткий период, а позже разобрали с приходом осени.

Лучшие открывающие титры — открытие памятника Достоевскому

После обсуждения образа памятника, поиска подрядчиков и благоустройства территории в Барнауле открыли монумент великому русскому писателю, который был здесь проездом.

Памятник Достоевскому в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

«Достоевский хотел жить в Барнауле, и теперь он с нами. А барнаульцы, наверное, будут говорить: "Давай встретимся у Достоевского"», — предположил на открытии памятника мэр Барнаула Вячеслав Франк.

Памятник представляет собой фигуру писателя в полный рост: в правой руке он держит шляпу, рядом стоит дорожный сундук, подчеркивающий тему дороги и ссыльных сибирских маршрутов Достоевского. Скульптура выполнена из бронзы и установлена на круглом монолитном постаменте из бронзы и гранита. Высота фигуры составляет 3,6 метра, ее масса — около двух тонн.

Лучшая массовая сцена — посетительницы барнаульского зоопарка

13,5 тысячи женщин пришли 8 марта в барнаульский зоопарк. В тот день для представительниц прекрасного пола был бесплатный вход. Фото впечатляют!

Посетители барнаульского зоопарка 8 марта 2026 года

Лучшая экшен-сцена — курьер на Мало-Тобольской по колено в воде

Отважный курьер, который не побоялся страшного ливня и по колено в воде вез свой заказ. Видео с курьером завирусилось в соцсетях. А тот ливень начала июня можно легко номинировать на "Лучший фильм-катастрофа".

Лучшая романтическая сцена — самка манула Пепе из Барнаула отправилась к жениху в Санкт-Петербург

Самка манула Пепе из барнаульского зоопарка уехала в Ленинградский зоопарк, чтобы построить любовь завести потомство с местным манулом Шу. Пока пара познакомилась, сценой первой встречи поделились в соцсетях зоопарка. Переживаем за их отношения больше, чем за свои!

Лучшая социальная драма — проблемы со связью

Ограничение мобильного интернета / блокировка WhatsApp (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и заблокированной) / блокировка Telegram для многих стали настоящей драмой.

Лучший звук

Победа в этой номинации уходит уличным музыкантам из Белокурихи. Уважаем их подход к комфорту.

Лучшее (не)применение ИИ

Недавно наш журналист Слава Кондаков выпустил интервью с Галиной Малаховой — больше 40 лет за всю свою жизнь она провела в тюрьме. Впервые в колонию Галина попала еще в 14 лет, когда в уличной драке убила подростка. С тех пор она практически не жила на свободе.

Для того чтобы побеседовать с Малаховой, Слава ездил в женскую колонию в Шипуново. Встречу помогло организовать Управление ФСИН России по Алтайскому краю. На форуме "ЯПлакал" любители тру-крайма активно обсуждают это интервью. И даже подозревают, что история фейковая — раз иллюстрации сгенерированы нейросетью, то вся история тоже выдумка (иллюстрации с помощью нейросети автору пришлось сделать, так как у него было только одно фото героини, оно тоже есть в материале).

Отдаем победу в номинации коллеге. Потому что настоящую журналистскую работу нейросеть не заменит.



Лучший анимационный фильм

Перед Новым годом барнаульцы умилялись мультфильму про вязаный город от студии "Сказ на заказ". В коротком мультике ожили исторические кадры города и современные улицы.

Лучший фильм на иностранном языке

Здесь воображаемую статуэтку отдаем 20-летнему Трезору Лигану. Он приехал в Барнаул из маленькой африканской страны Бенин чуть больше года назад по образовательной программе, не зная ни одного слова на русском языке. За год, проведенный в Сибири, Трезор не только выучил язык, но и по-настоящему полюбил Россию.

Трезор Лиган из Бенина / Фото: amic.ru

Еще Трезор решил попробовать себя в модельном бизнесе, записался на кастинг конкурса красоты и с первой попытки стал "самым красивым мужчиной Барнаула и Сибири". Почему темнокожий студент так привлекает русских девушек и чем ему нравится Барнаул, можно узнать в интервью с ним.