Лучшая массовая сцена и короткометражка. Новости amic.ru — как победители "Оскара"
Раздали "Оскары" героям наших новостей. И амиковский "Оскар" уходит...
19 марта 2026, 08:17, ИА Амител
15 марта в Лос-Анджелесе прошла 98-я церемония вручения премии "Оскар". Главным победителем вечера стала картина "Битва за битвой" режиссера Пола Томаса Андерсона — работа получила сразу шесть наград, включая статуэтку за лучший фильм. Кто забрал награды церемонии, можете почитать в нашем материале.
Уже несколько лет подряд редакция социальных сетей "раздает" "Оскары" героям новостей, о которых рассказывало информационное агентство последний год. Выбрали несколько номинаций и рады представить их вам.
Лучшая мужская роль
Лучшая мужская роль — Матвей Сафонов. Вратарь футбольного клуба ПСЖ откликнулся на просьбу мальчика из Барнаула и осуществил его новогоднюю мечту. Получилось круче, чем в "Ёлках".
Местная жительница, блогер с 50-тысячной аудиторией Ася Стоян поделилась в соцсетях постом: ее сын Артемий заказал на Новый год три подарка: бутсы, волшебную палочку, как у Гарри Поттера, и автограф Матвея Сафонова — вратаря клуба "Пари Сен-Жермен" и сборной России.
Если первые два подарка найти было не сложно, то с автографом возникла загвоздка. Девушка решила рассказать в соцсетях о мечте сына, который играет в футбол и стоит на воротах, в надежде, что знаменитый футболист увидит ролик.
Подписчики начали активно отмечать Сафонова в комментариях, и вратарь действительно это заметил — написал, что попросил Деда Мороза заехать в Париж, чтобы передать мальчику футболку с автографом. Видео расторгало Артемия до слез. В итоге ролики с новогодней историей завирусились и подарили веру в новогоднее чудо.
Лучший оригинальный сценарий — патент фразы "Барнаул — столица мира"
Фотограф Ольга Акименко запатентовала фразу "Барнаул — столица мира". Она уверяет, что не собирается налагать запреты на использование фразы, а будет только рада ее массовому распространению. Но тем, кто продает сувениры, придется учитывать патент.
Мэр Барнаула Вячеслав Франк поручил "проработать вопрос" о регистрации патента на фразу; в администрации Барнаула прошла встреча с дочерью Сергея Орехова — автора книги "Барнаул — столица мира" — Евгенией Ореховой.
«Мои знакомые начали мне скидывать ссылки на публикации, где говорилось, что знаменитая фраза "Барнаул — столица мира", которая является названием книги моего отца, была запатентована. Но мой отец всегда был против формализации этой фразы. Он считал, что она должна быть свободной и принадлежать горожанам» — так о своих эмоциях рассказала Евгения.
Палата по патентным спорам назначила на 22 апреля заседание, где рассмотрят заявление о признании недействительной регистрации товарного знака "Барнаул — столица мира". Еще Вячеслав Франк попросил руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности проконтролировать ситуацию с патентом. При этом замначальника краевого управления печати и массовых коммуникаций Андрей Никитин высказался, что запатентовавшая фразу Ольга Акименко много сделала для раскрутки афоризма:
«Другие города для этого специальные пиар-агентства нанимают за бешеные деньги, а она все это провернула для нас даром! И еще, дай бог, поможет, когда проиграет дело в суде. И даже если выиграет, все равно она еще больше пропиарит эту фразу!»Ну оригинально!
Лучший фильм — ультрамарафон Смертина в Якутии
Алексей Смертин пробежал ультрамарафон на полюсе холода в Йомяконе. Здесь есть все, из чего состоит хороший фильм: нечеловеческие условия, мечта про 50 км в минус 50 градусов и посвящение родному человеку. И, конечно, расплата — обмороженный палец.
Лучший монтаж — реставрация Дома купца Суховых
Монтаж, реставрация и другие строительные работы в Доме купца Сухова. Пять лет работ, 150 млн рублей частных вложений — и старинный универмаг восстановили в первоначальном виде.
Лучшая короткометражка — колесо обозрения на набережной Барнаула
Короткое и яркое присутствие в медиапространстве и на набережной Барнаула колеса обозрения не могло не запомниться. Открыли его в июле 2025, затем колесо закрыли на ремонт на короткий период, а позже разобрали с приходом осени.
Лучшие открывающие титры — открытие памятника Достоевскому
После обсуждения образа памятника, поиска подрядчиков и благоустройства территории в Барнауле открыли монумент великому русскому писателю, который был здесь проездом.
«Достоевский хотел жить в Барнауле, и теперь он с нами. А барнаульцы, наверное, будут говорить: "Давай встретимся у Достоевского"», — предположил на открытии памятника мэр Барнаула Вячеслав Франк.
Памятник представляет собой фигуру писателя в полный рост: в правой руке он держит шляпу, рядом стоит дорожный сундук, подчеркивающий тему дороги и ссыльных сибирских маршрутов Достоевского. Скульптура выполнена из бронзы и установлена на круглом монолитном постаменте из бронзы и гранита. Высота фигуры составляет 3,6 метра, ее масса — около двух тонн.
Лучшая массовая сцена — посетительницы барнаульского зоопарка
13,5 тысячи женщин пришли 8 марта в барнаульский зоопарк. В тот день для представительниц прекрасного пола был бесплатный вход. Фото впечатляют!
Лучшая экшен-сцена — курьер на Мало-Тобольской по колено в воде
Отважный курьер, который не побоялся страшного ливня и по колено в воде вез свой заказ. Видео с курьером завирусилось в соцсетях. А тот ливень начала июня можно легко номинировать на "Лучший фильм-катастрофа".
Лучшая романтическая сцена — самка манула Пепе из Барнаула отправилась к жениху в Санкт-Петербург
Самка манула Пепе из барнаульского зоопарка уехала в Ленинградский зоопарк, чтобы
построить любовь завести потомство с местным манулом Шу. Пока пара познакомилась, сценой первой встречи поделились в соцсетях зоопарка. Переживаем за их отношения больше, чем за свои!
Лучшая социальная драма — проблемы со связью
Ограничение мобильного интернета / блокировка WhatsApp (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и заблокированной) / блокировка Telegram для многих стали настоящей драмой.
Лучший звук
Победа в этой номинации уходит уличным музыкантам из Белокурихи. Уважаем их подход к комфорту.
Лучшее (не)применение ИИ
Недавно наш журналист Слава Кондаков выпустил интервью с Галиной Малаховой — больше 40 лет за всю свою жизнь она провела в тюрьме. Впервые в колонию Галина попала еще в 14 лет, когда в уличной драке убила подростка. С тех пор она практически не жила на свободе.
Для того чтобы побеседовать с Малаховой, Слава ездил в женскую колонию в Шипуново. Встречу помогло организовать Управление ФСИН России по Алтайскому краю. На форуме "ЯПлакал" любители тру-крайма активно обсуждают это интервью. И даже подозревают, что история фейковая — раз иллюстрации сгенерированы нейросетью, то вся история тоже выдумка (иллюстрации с помощью нейросети автору пришлось сделать, так как у него было только одно фото героини, оно тоже есть в материале).
Отдаем победу в номинации коллеге. Потому что настоящую журналистскую работу нейросеть не заменит.
Лучший анимационный фильм
Перед Новым годом барнаульцы умилялись мультфильму про вязаный город от студии "Сказ на заказ". В коротком мультике ожили исторические кадры города и современные улицы.
Лучший фильм на иностранном языке
Здесь воображаемую статуэтку отдаем 20-летнему Трезору Лигану. Он приехал в Барнаул из маленькой африканской страны Бенин чуть больше года назад по образовательной программе, не зная ни одного слова на русском языке. За год, проведенный в Сибири, Трезор не только выучил язык, но и по-настоящему полюбил Россию.
Еще Трезор решил попробовать себя в модельном бизнесе, записался на кастинг конкурса красоты и с первой попытки стал "самым красивым мужчиной Барнаула и Сибири". Почему темнокожий студент так привлекает русских девушек и чем ему нравится Барнаул, можно узнать в интервью с ним.
08:49:55 19-03-2026
А как там обстоят дела с лучшим документальным фильмом получившим настоящего Оскара?
Уважаемый АМИК, расскажите своим читателям!
09:54:54 19-03-2026
С языка сняли!
С языка сняли!
10:04:27 19-03-2026
Амик упоминал лучший документальный фильм в своем обзоре и соцсетях, жопой не читайте
11:36:29 19-03-2026
Ох уж этот Эзопов язык, некоторые его совсем не понимают )))
Ох уж этот Эзопов язык, некоторые его совсем не понимают )))
11:20:59 19-03-2026
Зачем пиарить русофобскую поделку сбежавшего из страны подонка?
11:37:25 19-03-2026
Сибиряк (почти, раз с Урала) получил Оскар! Ты не гордишься своей страной?
Сибиряк (почти, раз с Урала) получил Оскар! Ты не гордишься своей страной?
12:00:52 19-03-2026
А кому они должны были Оскар дать — документалкам про Израиль или Палестину? Себе дороже
17:09:09 19-03-2026
Страной горжусь, предателей презираю.