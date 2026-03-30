Бизнесмен Дерипаска призвал ввести в России 12-часовой рабочий день и шестидневную неделю
Одним из ресурсов страны является готовность людей сплачиваться в сложные периоды и работать больше
30 марта 2026, 21:39, ИА Амител
Бизнесмен Олег Дерипаска предложил ввести в России 12-часовой рабочий день и шестидневную рабочую неделю. Свою позицию он изложил в Telegram-канале, пишет РИА Новости.
По его мнению, мир переживает глубокую трансформацию — от глобальных возможностей к региональным ограничениям, и этот процесс необходимо пройти как можно быстрее. Предприниматель считает, что одним из ресурсов страны является готовность людей сплачиваться в сложные периоды и работать больше.
Он предложил перейти на график с 08:00 до 20:00 с понедельника по субботу, полагая, что это поможет ускорить адаптацию экономики.
В то же время в Госдуме РФ заявили, что подобных инициатив на законодательном уровне нет.
Глава комитета по труду Ярослав Нилов подчеркнул: «Начнем с того, что в Государственной Думе этот вопрос не обсуждается, на эту тему законопроектов нет, и какие-либо предложения, связанные с таким серьезным реформированием, не звучат».
Ранее сообщалось, что многодетным родителям в России могут сократить рабочую неделю до 30 часов. До сих пор многодетные родители не относились к категории, имеющей право на сокращенную рабочую неделю.
21:42:24 30-03-2026
Пусть сам сперва к станку встанет
21:49:22 30-03-2026
Дерирыбка сам не хочет "сплотиться" и получать 150 тысяч рублей в месяц?
Какие-то дебильные фантазёры считаются у нас "олигархами"...
09:58:28 31-03-2026
Кхм... (21:49:22 30-03-2026) Дерирыбка сам не хочет "сплотиться" и получать 150 тысяч руб... Дерирыбка будет на своей яхте драть рыбок а рабы, двенадцать часов отдай своего отмеренного потенциала.
21:54:33 30-03-2026
"Он предложил перейти на график с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу"------- Много чего есть для него предложить. Но это все либо матерное либо уголовно наказуемое... Пошел он в МАХ, через вацап и телегу.
21:59:13 30-03-2026
Весна по башке
22:02:32 30-03-2026
Ему просто денег все мало и мало. Работа и рабство это однокоренные слова. Любовь к родине, патриатизм, либовь к своей работе это выдумки олигархов. С детства и в СССР и сейчас голову этими лжеидеями забивают людям голову. Лишнее это все.
22:06:13 30-03-2026
Я люблю свою работу,
Я приду сюда в субботу
И, конечно, в воскресенье,
Здесь я встречу день рожденье,
Новый год, 8 Марта,
Ночевать здесь буду завтра!
Если я не заболею,
Не сорвусь, не озверею,
Здесь я встречу все рассветы,
Все закаты и приветы.
От работы дохнут кони,
Ну а я… бессмертный пони! (с)
22:31:09 30-03-2026
08:46:32 31-03-2026
Гость (22:31:09 30-03-2026) Браво, браво! Спасибо вам, от души поржала.... поржала? все таки ты пони?
22:14:41 30-03-2026
Пусть лично переходит. И потом о результатах сообщит)
22:17:57 30-03-2026
Скорее всего это стёб от олигарха, ведь он прекрасно понимает что ситуация требует наоборот сокращать, как рабочее время так и рабочих.
22:39:49 30-03-2026
правильно кто-то сказал - кто в стране рулит ? бизнесмены и силовики.
Кто этот терепаска ? просто комерс.... который решил что его мнение кого-то интересует ...
23:07:40 30-03-2026
Вы ошибаетесь, он не просто комерс...и его мнение учитывают, в отличие от мнения российского электората
00:17:34 31-03-2026
То предлагают 4 рабочих дня, а то 6х12 - определитесь там на верху, особенно в какой карман..
06:56:28 31-03-2026
Подождите!
Если начали снова на эту тему говорить, то значит это не спроста!
Готовят народ, готовят общественное мнение!
Прохоров в свое время тоже об этом заикался.
Они просто спят и видят - как бы скорее вернуть крепостное право и рабовладение одновременно!...
Одна депутатша, у которой строительный бизнес, вообще договорилась до того что предполагает организовать трудовые лагеря при предприятиях!!!? А то, мы сволочи такие, не хотим много за дарма на них работать!...
Не верили в пенсионную реформу!?
А она случилась!...
Так что - подождите!...
07:20:14 31-03-2026
Работал на 2 станках на практике в 19 лет. Даже 8 часов много было. А если устал, то могут быть травмы.
08:16:13 31-03-2026
Ткачихи Виноградовы смотрят на тебя с укором! Они обслуживали более 270 станков при норме 16 на человека. :-)
09:42:42 31-03-2026
Гость (08:16:13 31-03-2026) Ткачихи Виноградовы смотрят на тебя с укором! Они обслуживал... Ну нарисовать то можно сколько угодно станков, кто ж проверит. 270 мало, надо было 2700 нарисовать, все равно вранье, чтобы лохам впаривать.
08:19:47 31-03-2026
Вот такие они наши "патриоты".Ободрали народ как липку и ещё больше хочется.Они не перед чем не остановятся.
11:38:28 31-03-2026
Афиноген (08:19:47 31-03-2026) Вот такие они наши "патриоты".Ободрали народ как липку и ещё... Просто народ с легкостью позволил себя ободрать, хотя там и обдирать особо нечего было!
11:06:31 31-03-2026
Да сразу крепостное право верните.
12:07:30 31-03-2026
Они своровали предприятия, заводы, ресурсы, так еще и в наглую провозглашают антинародные, антиконституционные лозунги и предложения. Онищенко провалиться тебе вообще....
12:13:24 31-03-2026
Ну да, ну да. А он не забыл, что именно после введения 8-ми часового рабочего дня производительность труда резко выросла? К тому же надо уметь отличать пахоту все это время простого работника за те же 8 часов, и сделанные три-пять звонков и треп в свое удовольствие между руководителями, пусть даже в течение 12 часов, как это , увы, частенько бывает.
12:50:31 31-03-2026
Ух ты - у него Телеграмм работает)))
13:45:20 31-03-2026
За такую же заработную плату как у Дерипаски могу поработать. А если нет, то пусть едет по проложенной Шнуровым дороге.