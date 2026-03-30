Бизнесмен Дерипаска призвал ввести в России 12-часовой рабочий день и шестидневную неделю

30 марта 2026, 21:39, ИА Амител

Люди на нелюбимой работе / amic.ru / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Бизнесмен Олег Дерипаска предложил ввести в России 12-часовой рабочий день и шестидневную рабочую неделю. Свою позицию он изложил в Telegram-канале, пишет РИА Новости.

По его мнению, мир переживает глубокую трансформацию — от глобальных возможностей к региональным ограничениям, и этот процесс необходимо пройти как можно быстрее. Предприниматель считает, что одним из ресурсов страны является готовность людей сплачиваться в сложные периоды и работать больше.

Он предложил перейти на график с 08:00 до 20:00 с понедельника по субботу, полагая, что это поможет ускорить адаптацию экономики.

В то же время в Госдуме РФ заявили, что подобных инициатив на законодательном уровне нет.

Глава комитета по труду Ярослав Нилов подчеркнул: «Начнем с того, что в Государственной Думе этот вопрос не обсуждается, на эту тему законопроектов нет, и какие-либо предложения, связанные с таким серьезным реформированием, не звучат».

Ранее сообщалось, что многодетным родителям в России могут сократить рабочую неделю до 30 часов. До сих пор многодетные родители не относились к категории, имеющей право на сокращенную рабочую неделю.