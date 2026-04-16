Профсоюз: четырехдневная рабочая неделя в России пока невозможна

В ФНПР назвали массовый переход на сокращенный график экономически опасным

16 апреля 2026, 08:45, ИА Амител

Офис в Барнауле / Фото: amic.ru

Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), ректор Академии труда и социальных отношений Нина Кузьмина заявила ТАСС, что четырехдневная рабочая неделя не является ближайшей перспективой для страны.

По ее словам, в текущих условиях массовое введение такого режима невозможно и экономически опасно.

Однако Кузьмина не исключила локальных экспериментов с четырехдневкой в отдельных организациях.

Тем не менее повсеместный переход на сокращенную рабочую неделю, по мнению профсоюзов, пока неприемлем.

Ранее бизнесмен Олег Дерипаска предложил ввести в России шестидневную рабочую неделю с 12-часовым рабочим днем.