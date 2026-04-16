Профсоюз: четырехдневная рабочая неделя в России пока невозможна
В ФНПР назвали массовый переход на сокращенный график экономически опасным
16 апреля 2026, 08:45, ИА Амител
Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), ректор Академии труда и социальных отношений Нина Кузьмина заявила ТАСС, что четырехдневная рабочая неделя не является ближайшей перспективой для страны.
По ее словам, в текущих условиях массовое введение такого режима невозможно и экономически опасно.
Однако Кузьмина не исключила локальных экспериментов с четырехдневкой в отдельных организациях.
Тем не менее повсеместный переход на сокращенную рабочую неделю, по мнению профсоюзов, пока неприемлем.
Ранее бизнесмен Олег Дерипаска предложил ввести в России шестидневную рабочую неделю с 12-часовым рабочим днем.
14:53:18 16-04-2026
Конечно невозможна, если хотят ввести 6-дневную