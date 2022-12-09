В Барнауле идёт строительство восьмиэтажного корпуса Центра охраны материнства и детства

Фото: zdravalt.ru

В Барнауле продолжают строительство хирургического корпуса Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства, сообщает Минздрав Алтайского края.

«К работам подрядчик приступил в июле этого года. На данный момент строители снесли зелёные насаждения, демонтировали прежнее здание, вырыли котлован, занимаются устройством буронабивных свай», — рассказали в министерстве.

Напомним, в корпусе площадью 19,5 тыс. кв. метров будет восемь наземных этажей и один цокольный. Здесь разместятся семь операционных, реанимация, отделения урологии, андрологии, травматологии, ортопедии, детской хирургии, нейрохирургии, лучевой диагностики. Сейчас, например, по нейрохирургическому профилю дети получают лечение в Новосибирской области.

В больнице также оборудуют онкологический блок с особыми суперстерильными палатами и одноместные боксы для матери и ребёнка. В стационарных отделениях будут игровые детские комнаты и учебные классы.

Хирургический корпус, рассчитанный на 165 коек, оснастят современным оборудованием. Строительство планируют завершить в 2025 году.

Фото: Комитет по строительству и архитектуре Барнаула