"Молодежь читает". Как в Барнауле живет единственная лавка букиниста

Магазин Евгения Хана вырос из личной библиотеки до 64 тысяч книг и постепенно превращается в культурный центр с лекциями, встречами и собственным музеем

04 августа 2026, 07:00, ИА Амител

Дорогие книги / Фото: создано в нейросети ChatGPT

В Барнауле работают сотни магазинов, кафе и торговых точек, но полноценная букинистическая лавка осталась только одна. Четыре года назад предприниматель и бывший журналист Евгений Хан выставил на полки около двух тысяч книг из личной библиотеки. Сегодня собрание "Лавки Букиниста" насчитывает уже 64 тысячи экземпляров — от массовых романов за несколько десятков рублей до старообрядческих изданий начала XIX века. Полгода назад магазин переехал с улицы Северо-Западной в центр Барнаула, на проспект Ленина. Вместе с локацией изменилась и аудитория: среди посетителей стало заметно больше молодых людей. В эфире радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул Евгений Хан рассказал, почему выбрал не самый прибыльный бизнес и какие книги ищет молодежь.

Вместо пивной точки — книги

Идею открыть букинистический магазин Евгений Хан не считает результатом долгих расчетов. Почти всю жизнь он работал с бумагой, журналистикой и книгами. Когда прежняя городская букинистическая традиция прервалась, в Барнауле образовалась свободная ниша.

По словам Хана, на большие доходы в этой сфере рассчитывать сложно. Гораздо прибыльнее заниматься массовыми товарами, однако выбирать между книгами и другим бизнесом ему практически не пришлось.

«В Барнауле сотни пивных точек и только одна лавка букиниста. Наверное, мы получали бы гораздо больше прибыли, если бы занимались пивом. Но я даже не выбирал. Когда в городе исчез букинист, все почувствовали этот дефицит, и я в том числе. Думаю, если бы лавку не открыл я, это пришлось бы сделать кому-то другому», — рассказал Евгений Хан.

Саму работу он не воспринимает как тяжелую обязанность. По словам предпринимателя, общение с посетителями и возможность находить новые книги приносят ему удовольствие.

От двух тысяч книг до 64 тысяч

Первым фондом магазина стала личная библиотека владельца — около двух тысяч экземпляров. За четыре года собрание увеличилось в 32 раза и достигло 64 тысяч книг.

Все они размещены в торговом зале и запасниках. Существующие полки позволяют увеличить фонд примерно до 120–125 тыс. экземпляров. Хан считает, что расширять ассортимент необходимо: чем больше книг находится в лавке, тем выше шанс, что посетитель обнаружит именно то издание, которое давно искал.

«Иногда человек находит книгу из детства или редкое научное издание, которое ему очень нужно. Видеть, как он уходит счастливым со своей находкой, — большое удовольствие», — отметил букинист.

Книги в лавку приносят жители Барнаула. Сейчас магазин в основном выкупает представляющие ценность издания сразу, хотя раньше работал по комиссионной схеме. Владельцу книги приходилось ждать, пока ее купят, что оказалось неудобно для обеих сторон.

Издания можно самостоятельно привезти в магазин. Если речь идет о большой библиотеке, сотрудники выезжают за ней на дом. Иногда люди передают не отдельные книги, а собрания целиком.

При этом в лавке принимают практически всю литературу. То, что невозможно продать, направляют в больницы, пансионаты и другие учреждения. Этим благотворительным направлением занимается отдельный помощник.

За книгами, общением и запахом библиотеки

"Лавка букиниста" позиционирует себя не только как магазин. По словам Хана, у проекта есть культурная, просветительская, социальная и даже музейная функции.

Некоторые посетители приходят не за конкретной покупкой, а ради общения. Букинистика предполагает более близкий разговор между продавцом и читателем, поэтому Евгений Хан старается не называть гостей клиентами.

Других привлекает сама атмосфера. Лавка располагается в цокольном помещении, где сразу ощущается характерный запах бумаги и старых переплетов. У посетителей он вызывает ассоциации с библиотеками советского времени.

Есть и люди, которым интересно просто рассматривать книги, исчезнувшие из массового оборота. Отдельные издания уже невозможно найти даже в некоторых библиотеках: со временем их списали или уничтожили.

«Одни приходят за общением, другие — за запахом книг. Есть и своего рода музейная составляющая. Люди смотрят, как выглядят издания, которых сейчас больше нигде не найти», — объяснил Хан.

Молодежи стало больше

На прежней площадке примерно половину аудитории составляли люди старшего возраста, вторую половину — молодежь. После переезда в центр соотношение изменилось: молодых посетителей стало гораздо больше.

Вслед за аудиторией меняется и ассортимент. На полках появилось больше относительно новых книг и современных авторов. Евгений Хан не согласен с распространенным мнением, что молодые люди почти перестали читать. По его наблюдениям, интерес к бумажной книге сохраняется даже на фоне электронных изданий, аудиосервисов и гаджетов.

Среди популярных авторов владелец лавки называет Захара Прилепина, Виктора Пелевина и Евгения Водолазкина. При этом многие молодые читатели плохо знакомы с советской литературой.

«Классику они изучают по школьной программе, а большой пласт советской литературы выпадает. Многие знают этих писателей только понаслышке. Хотелось бы, чтобы молодежь открывала для себя Айтматова, Распутина, Паустовского и авторов военной прозы. Одна из задач книжных магазинов — знакомить новое поколение с этим наследием», — подчеркнул Хан.

Сам предприниматель предпочитает бумажные книги. Он пробовал электронный и аудиоформаты, но привыкнуть к ним не смог. Среди любимых писателей называет Харуки Мураками, Чингиза Айтматова и Михаила Булгакова.

Книги 1805 года и пятитомник за 75 тысяч

Самые редкие издания лавка теперь не продает. Из них Евгений Хан формирует небольшой музей, который пока не представлен посетителям как отдельная экспозиция.

Старейшие книги датированы 1805–1806 годами. В основном это старообрядческие издания, напечатанные в Москве и позднее оказавшиеся на Алтае. Некоторые сохранились в оригинальных кожаных переплетах, деревянных окладах и с металлическими застежками.

Раньше редкие книги все же поступали в продажу. Самой дорогой покупкой в истории лавки стал пятитомник, посвященный Гражданской войне. Его продали за 75 тыс. рублей. Высокую стоимость определял один редкий том, выпущенный в военное время и содержавший ценные иллюстрации.

Еще одной крупной сделкой стала продажа хорошо сохранившейся Триоди в деревянном окладе примерно за 30 тыс. рублей. При этом основная часть ассортимента стоит значительно дешевле. Массовый детектив или популярный роман можно купить по цене от 40 рублей, а иногда и дешевле.

Как встречи с писателями спасли лавку

В 2022 году магазин оказался близок к закрытию. Хан называет тот кризис самым тяжелым в истории проекта, хотя сложные периоды возникали и позднее. Выйти из ситуации помогли два решения. Первым стало сотрудничество со старым барнаульским букинистом: его нашли и перевезли остатки книг в новую лавку. Благодаря этому сразу выросли ассортимент и число посетителей.

Вторым направлением стали культурные мероприятия. В магазине начали проводить встречи с писателями, поэтами, фотографами и другими интересными горожанами. Активное участие в запуске этой работы принял писатель Владимир Токмаков, который вел клуб читателей и авторов. Теперь инициатива работает в обе стороны: одних гостей приглашает сама лавка, другие предлагают встречи самостоятельно. Осенью владельцы рассчитывают запустить новый событийный сезон.

Одним из самых ярких мероприятий стала презентация книги фотографа Михаила Хаустова. По словам Евгения Хана, очередь за автографами растянулась на десятки метров, а некоторые посетители ожидали подписи автора около часа или полутора.

«Я впервые увидел в Барнауле настоящую живую очередь за автографом. Это показало, насколько большой интерес может вызвать книга и встреча с ее автором», — рассказал он.

Полмиллиона оборота и планы расширить штат

Несмотря на просветительскую направленность, лавка остается бизнесом. Евгений Хан рассчитывает, что к сентябрю ее месячный оборот превысит 500 тыс. рублей. После переезда магазин продолжает расти и знакомить горожан с новой площадкой.

Пока основной объем работы владелец выполняет один. Ему помогают волонтеры, которых к осени планируют оформить в штат. В перспективе в лавке могут работать от трех до пяти сотрудников.

Дополнительным источником дохода станет небольшая типография, которая уже начала принимать заказы. По словам Хана, такие направления должны поддержать книжный проект и обеспечить ему финансовую устойчивость.

Сам Евгений Хан до букинистического бизнеса работал тележурналистом. С 1993 по 1997 год он трудился в барнаульской телекомпании "ТН". Позднее пробовал себя в литературе, но взял творческую паузу.

Теперь владелец лавки готовит собственную книгу — "Дневник букиниста". Выпустить ее он рассчитывает в 2026 году.