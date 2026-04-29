"Алтайский поп-модерн". Как Вадим Климов собрал книгу о лучших художниках края в XXI веке

В библиотеке им. В. Я. Шишкова барнаульский арт-критик рассказал о новой книге, авангарде, поп-модерне и художниках, которые стали известными за пределами края

29 апреля 2026, 06:15, Вячеслав Кондаков

Писатель и арт-критик Вадим Климов / Фото: создано в нейросети ChatGPT

В Алтайской краевой библиотеке имени Шишкова прошла встреча с журналистом, арт-критиком и писателем Вадимом Климовым. Он представил новую книгу "Алтайский поп-модерн" — продолжение своего исследования о местных художниках, начатого книгой "Алтайский авангард ХХ века". На встрече с фанатами живописи, среди которых было много известных барнаульских художников, Вадим Климов рассказал, как создавались обе книги и чем для алтайской культуры важны авторы, которые в итоге вошли в издание.

От журналистики к книгам

Вадим Климов признается: первая книга об алтайском авангарде стала для него поворотной. До этого он воспринимал себя, прежде всего, как телевизионного журналиста, критика и наблюдателя за культурной жизнью, а не как писателя.

Идея "Алтайского авангарда" появилась почти случайно. По словам Климова, однажды он летел в самолете с директором Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая Игорем Коротковым. Разговор продолжился уже в Санкт-Петербурге во время поездки в такси.

«Он говорил, что, наверное, книги о художниках-авангардистах нет. Я подумал, что надо написать. Но я же не писатель, а организатор. Я быстро позвонил, написал письма каким-то искусствоведам. Они так вяло ответили, что все заняты, что не могут, что еще чего-то. А тема-то застряла, и я решил сам написать», — вспоминал Вадим Климов.

Так появилась книга "Алтайский авангард". Она вышла несколько лет назад и, по словам автора, открыла новую страницу уже в его собственной биографии: он начал собирать и фиксировать историю художественной среды края не только в статьях, телесюжетах и выставочных текстах, но и в книжной форме.

«Вот почему с нее началась новая эра в моей творческой биографии. Я вдруг стал писателем, а не телевизионным журналистом», — пояснил Вадим Климов.

В книгу "Алтайский авангард ХХ века" вошли 30 авторов. Среди них — художники 1920-х годов, шестидесятники и восьмидесятники, а также современные мастера.

Арт-критик уверен, что алтайский авангард как эпоха закончился на творчестве Дениса Воробьева. А следующую художественную "волну" открывает Николай Коротков. В 1997 году в Государственном художественном музее Алтайского края прошла его выставка "Стул для созерцания". Для местной художественной среды это стало событием: студент Алтайского художественного училища получил выставку в музейном пространстве, куда многие маститые авторы попадали только после десятилетий работы.

Тогда, по мнению Вадима Климова, в алтайском изобразительном искусстве и началась эпоха поп-модерна.

«Коротков как будто "открыл дверь", через которую в алтайское искусство хлынула новая энергия: ученики, друзья, художники из институтской среды, графики, дизайнеры, стрит-артисты, авторы актуальных проектов. Николай открыл дверь, и туда как ломанулись все подряд. И началось», — рассказал Вадим Климов.

Как создавался "Алтайский поп-модерн"?

Новая книга "Алтайский поп-модерн" устроена так же, как и первая: авторы расположены по алфавиту, о каждом есть текст с иллюстрациями. Всего в книгу вошли 24 художника — не только из Барнаула. Часть живет в Москве, Петербурге, Красноярске и других городах, но все они связаны с Алтайским краем.

Изначально Вадим Климов хотел построить книгу через анкету. Он придумал вопросы для художников, но быстро понял, что создать книгу на основе анкеты не получится.

Работа Алины Апариной / Фото: страница Алины Апариной во "ВКонтакте"

«Я понял, что они такие ленивые, что бесполезно — не ответят. Честно. Я пошел другим путем. Открыл папочки все в своем компьютере и давай искать, что я сам писал об этих художниках. Оказалось, что я обо всех писал. И тогда началось собирание всего этого вместе», — рассказал Вадим Климов.

Работы для книги он собирал из разных источников: собственных съемок, архивов выставок, страниц художников и открытых публикаций. Когда одно из издательств попросило разрешение от авторов на публикацию иллюстраций, Климов написал всем участникам.

«В течение суток все дали свое разрешение. И только две девушки попросили показать картинки. Никто не сказал, чтобы я показал текст. Так что было очень приятно и интересно», — отметил писатель.

Какие авторы вошли в книгу?

В "Алтайский поп-модерн" вошли Алина Апарина, Павел Бежацкий, Андрей Бергер, Егор Бралгин, Иван Быков, Полина Горбунова, Александр Гордиенко, Юрий Гребенщиков, Иван Дмитриев, Лика Добровольская, Николай Зайков, Александр Закиров, Андрей Иккерт, Николай Коротков, Александр Куркин, Иван Мозговой, Алена Наволокина, Маяна Насыббулова, Денис Октябрь, Евгения Октябрь, Никита Петров, Людмила Плехоткина, Дмитрий Филиппов и Елена Шарова.

Работа Егора Бралгина / Фото: страница во "ВКонтакте" Егора Бралгина

Некоторые из авторов давно уехали из Барнаула, но, по мнению Климова, продолжают оставаться частью алтайской художественной истории. Например, Павел Бежацкий запомнился выставками в галерее "Проспект". Вадим Климов описывает его как технически сложного художника, который работал с деревом, краской, вытравливанием, фотографией и объектами. Позже он занялся авторскими сумками.

Андрей Бергер, по словам Климова, стал одним из главных личных открытий во время подготовки книги. Художник известен не только в Барнауле, но и далеко за его пределами. Он работает со стрит-артом, крупными пространственными проектами и коллаборациями с институциями. Его узнаваемый знак — "зебровидные" полосы.

«Меня журналисты спрашивали: что тебя удивило, когда ты готовился к этой книжке? Вот как раз он и удивил. Я знал, что он успешен, но не знал, что у него такая куча наград. И даже не знал, что у него есть премия "Инновация". Это русский "Оскар" в изобразительном искусстве», — рассказал арт-критик.

Панк, философия и бийская живопись

Особое место в книге занимает Егор Бралгин из Бийска. Вадим Климов признается, что под определение "поп-модерн" художник попал условно. Его живопись он называет скорее "суперпанком" — социальной, тяжелой, брутальной.

«Это, наверное, единственный художник, статья о котором начинается: "Извините, Егор, что я вас сюда приплел". Потому что назвать Егора поп-модернистом, когда там такой суперпанк, социальная, сложная живопись, тяжелая такая прямо... Ну, короче, Егор Летов в изобразительном искусстве города Бийска», — сформулировал портрет автора Вадим Климов.

Однажды ему удалось уговорить Бралгина на большую выставку в галерее "Республика ИЗО". Из Бийска привезли около 150–200 работ. По словам Климова, зрители были поражены: многие не ожидали увидеть такую живопись в региональной галерее.

Климов напомнил, что Егор — сын известного алтайского художника Юрия Бралгина, который разработал собственный язык изображения Горного Алтая, соединив этнические мотивы и художественный язык 1980-х. Но сын, как отметил критик, ушел совсем в другую сторону.

Работа Александра Гордиенко

"Зайковщина" как явление

Отдельный блок встречи был посвящен художникам, связанным с известным автором, ныне директором Института архитектуры и дизайна АлтГТУ Николаем Зайковым. Сам Климов называет это явление "зайковщиной", но подчеркивает, что это "в хорошем смысле".

Из-под "кисти" Николая Зайкова вышли такие авторы, как Иван Быков, Юрий Гребенщиков, Александр Куркин, Иван Мозговой, отчасти и другие художники. Климов отмечает, что эта среда дала Барнаулу сильных графиков, дизайнеров и художников, которые умеют мыслить проектами.

Иван Быков, по словам критика, любит сложные, многосоставные художественные проекты — от темы помощи Монголии Советскому Союзу во время Великой Отечественной войны до Достоевского и сельского хозяйства. Климов считает его актуальным художником, который умеет откликаться на темы времени.

Юрий Гребенщиков начинал с заметным влиянием архитектурной школы, но постепенно пришел к более цветным, ироничным работам. Особое место занимает его серия иллюстраций к книге Климова о Достоевском в Барнауле. Художник сделал 26 работ, которые затем были выкуплены Музеем истории литературы, искусства и культуры Алтая.

Художник Николай Зайков / Фото: страница Николая Зайкова во "ВКонтакте"

Художник, который мог стать прорывом

Среди многих авторов Вадим Климов выделил Ивана Дмитриева, которого арт-критик называет своей "болью сердешной". Художник подавал огромные надежды и мог стать настоящим прорывом для алтайского актуального искусства.

Дмитриев начинал со студенческих проектов, затем сделал несколько ярких выставок: "Глазами мертвой рыбы", "Нефть", "Здесь могла бы быть ваша картина", "Родная речь".

Проект "Нефть" показывали в галерее "Республика ИЗО": пол застелили пленкой, налили настоящую нефть, и, как вспоминал Климов, запах стоял сильный, а пятно на полу осталось надолго.

«Иван был гений. Он делает последний свой грандиознейший проект в галерее "Проспект", где ложится перед входом, и все через него переступают. Проект умопомрачительный. После чего Иван ставит эти работы в гараж к родственникам и уезжает из Барнаула», — рассказал Климов.

Дмитриев окончил художественный институт в Москве, но, по словам критика, "скрылся в тумане" и пока почти не занимается выставочной деятельностью.

От пейзажа до актуального искусства

В книге много художников, чья карьера вышла далеко за пределы края. Среди них Маяна Насыббулова — одна из главных фигур российского актуального искусства. Она училась в Барнауле, но быстро уехала, а затем стала сотрудничать с ведущими галереями страны.

Вадим Климов рассказал о ее работах с янтарем, в который художница помещает объекты, и о проектах, связанных с политическими и социальными темами. Ее работы брали на аукционы современного искусства и в крупные галереи.

«Это суперзвезда, которую вы почти не знаете. С ней работают лучшие галереи страны. В поп-модерн ее нельзя вставить, потому что это актуальный художник в прямом смысле этого слова», — рассказал арт-критик.

Другой автор, чья фамилия попала в книгу, — Дмитрий Филиппов — тоже давно работает в Москве. Он связан с галереей "Электрозавод", проектами в Art4, "ГЭС-2", Музее Москвы и другими крупными площадками. Климов описывает его не просто как графика, а как художника проектов и пространств.

«Это не только картиночки, это все пространство. То есть он не только графика или скульптура, это все пространство и все взаимодействует вместе», — пояснил Вадим Климов.

Октябрь как бренд

Отдельно Вадим Климов порассуждал о семье известных художников Октябрь. Валерий, Евгения, Денис и Илья Октябрь, по его словам, уже слились в единый супербренд.

«Кто уже из них суперизвестен, они слились в супербренд. Все они, конечно, отличаются, но бренд уже, наверное, единый», — заметил он.

Дениса Октября Климов называет одним из главных барнаульских художников и пейзажным лириком. Он выставлялся в Москве, Петербурге, в музее "Эрарта" и других пространствах.

Художница Евгения Октябрь \ Фото: amic.ru

«Денис — прекрасный, замечательный художник, я его всегда называю лириком, пейзажным, лиричнее некуда. Он один из главнейших художников в Барнауле», — сказал арт-критик.

Евгения Октябрь представлена в книге как художница с разными темами: цветы, акварели, портреты, лирические и сказочные работы. Климов вспоминал, как однажды увидел у нее акварели, забрал их в "Республику ИЗО" и сделал выставку.

Где найти книгу?

Существует только электронная версия книги. Печатный вариант, по словам Климова, стоит дорого — около 3500 рублей. Он сам признался, что за такие деньги ее вряд ли будут активно покупать.

Электронную версию можно найти через поисковик по названию "Алтайский поп-модерн". Первые ссылки, по словам автора, ведут в магазины, где книга стоит примерно 300–400 рублей. Дальше появляются уже бесплатные версии.

Книга об алтайских театрах

На встрече в "Шишковке" Вадим Климов рассказал, что уже начал собирать материалы для книги о театре. За 25 лет он почти не пропустил ни одной премьеры в барнаульских театрах, и у него накопился огромный архив текстов.

«Я начал собирать тексты для книжки про театр. Залез в свои закрома и понял, что там уже страниц на 800. Если все это почистить, выбросить и тому подобное, можно сделать хорошую книжку — примерно 25 лет наблюдений за театром», — рассказал он.

Но не исключает, что вместо документальной книги снова займется художественной прозой. По словам Климова, писать романы ему нравится не меньше, чем наблюдать за искусством.