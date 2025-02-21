Мужчины из Барнаула рассказали, что хотят и что получают на 23 Февраля
Дарят носки и парфюм, а хочется денег или инструменты для ремонта
21 февраля 2025, 11:14, ИА Амител
Мужчины из Барнаула заявили, что ожидания и реальность не совпадают, когда речь идет о подарках на 23 Февраля, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
"Чаще всего представители сильного пола в качестве подарка получают одежду, включая носки и белье (19%). На втором месте – парфюмерия и средства по уходу (13%), на третьем – нематериальные проявления любви, заботы и внимания (9%)", – говорится в исследовании.
6% опрошенных ответили, что им обычно дарят деньги. Еще столько же назвали привычным подарком "всякую ерунду". 4% чаще всего получают бритвенные принадлежности. Для 3% в честь праздника накрывают стол. Еще по 3% получают алкоголь и различные инструменты.
"Без подарков в этот день остаются 25% мужчин", – выяснили социологи.
О чем мечтают мужчины:
- 15% – в качестве подарка получить деньги;
- 10% – технику или инструменты для строительства и ремонта;
- 8% – отправиться в путешествие;
- 7% – нож или снаряжение для охоты;
- по 6% – смартфон, товары для спорта и отдыха;
- по 5% – аксессуары для автомобиля, книги, сертификаты на прохождение курсов;
- по 4% – одежду или обувь, парфюм или средства по уходу, часы, бытовую технику, алкоголь, принадлежности для рыбалки;
- 3% – билеты в театр, кино, музей или на концерт;
- также мужчины упомянули подарочные сертификаты, деликатесы, сладости, чай, кофе, подписку на электронные сервисы.
Опрос проведен с 7 по 17 февраля 2025 года среди жителей Барнаула мужского пола.
11:23:51 21-02-2025
Иллюстрация к теме злободневная. 23 февраля - День защитника Отечества! Помните советские открытки к этому Дню, их оформление и образы? В чем суть праздника? А день не служившего метросексуала - это 14 февраля. Сам не служил, поэтому всегда испытываю дискомфорт при поздравлениях в этот день.
11:28:07 21-02-2025
что хотят --- ФИФА 2024, на комп, на ПСП наверное уже играть не будет из-за санкций
11:34:55 21-02-2025
Вот из этих персонажей с картинки походу в армии ни кто и не служил. Подарите им конфеты и цветы.
11:43:24 21-02-2025
Интересно - а откуда нейронка знает что такое "долчики" (на парнях) ? Которые как известно "чертовски хороши" !
11:52:35 21-02-2025
А просто теплого поздравления от души недостаточно? В том числе и на 8 марта.
Все эти подарки в бесконечные "праздники" придумали торгаши!
12:40:23 21-02-2025
Гость (11:52:35 21-02-2025) А просто теплого поздравления от души недостаточно? В том чи... Ну жмотяры и нищеброды могут смайл послать.
12:43:31 21-02-2025
Гость (11:52:35 21-02-2025) А просто теплого поздравления от души недостаточно? В том чи... согл.
чего хочешь - схожи и купи. не жди милостей и халявы.
а за поздравления - просто благодарность.
13:46:44 21-02-2025
Не будем нарушать традиции! Носки/трусы и парфюм!!! Что заслужили. Зато вы на год обеспечены этими расходниками. Ещё других праздников много, ждите подарки посерьёзнее на ДР и НГ.
14:30:08 21-02-2025
Гость (13:46:44 21-02-2025) Не будем нарушать традиции! Носки/трусы и парфюм!!! Что зас... И сколько трусов и пар носков вы дарите ежегодно?
14:29:16 21-02-2025
Чего баба мужику на 23 февраля подарит - такое же мужик бабе на 8 марта подарит.
Подарила носки - получи чулки.
Подарила крем для бритья - получи крем для депиляции.
Хотели равноправия? Хавайте такой же ложкой.
15:30:57 21-02-2025
3432 (14:29:16 21-02-2025) Чего баба мужику на 23 февраля подарит - такое же мужик бабе... ну че ты мелочишься? чулки, крем...
бабе надо любовь. Чтобы ты ее любил а подарок ей в этом случае не особо и нужен будет