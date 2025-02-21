НОВОСТИОбщество

Мужчины из Барнаула рассказали, что хотят и что получают на 23 Февраля

Дарят носки и парфюм, а хочется денег или инструменты для ремонта

21 февраля 2025, 11:14, ИА Амител

Подарки / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Подарки / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Мужчины из Барнаула заявили, что ожидания и реальность не совпадают, когда речь идет о подарках на 23 Февраля, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"Чаще всего представители сильного пола в качестве подарка получают одежду, включая носки и белье (19%). На втором месте – парфюмерия и средства по уходу (13%), на третьем – нематериальные проявления любви, заботы и внимания (9%)", – говорится в исследовании.

6% опрошенных ответили, что им обычно дарят деньги. Еще столько же назвали привычным подарком "всякую ерунду". 4% чаще всего получают бритвенные принадлежности. Для 3% в честь праздника накрывают стол. Еще по 3% получают алкоголь и различные инструменты.

"Без подарков в этот день остаются 25% мужчин", – выяснили социологи.

О чем мечтают мужчины:

  • 15% – в качестве подарка получить деньги;
  • 10% – технику или инструменты для строительства и ремонта;
  • 8% – отправиться в путешествие;
  • 7% – нож или снаряжение для охоты;
  • по 6% – смартфон, товары для спорта и отдыха;
  • по 5% – аксессуары для автомобиля, книги, сертификаты на прохождение курсов;
  • по 4% – одежду или обувь, парфюм или средства по уходу, часы, бытовую технику, алкоголь, принадлежности для рыбалки;
  • 3% – билеты в театр, кино, музей или на концерт;
  • также мужчины упомянули подарочные сертификаты, деликатесы, сладости, чай, кофе, подписку на электронные сервисы.

Опрос проведен с 7 по 17 февраля 2025 года среди жителей Барнаула мужского пола.

Женщинам дарят подарки / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Барнауле премиями и подарками на работе "балуют" чаще к 8 Марта, чем к 23 Февраля

Корпоративные мероприятия различного масштаба устроят почти в каждой второй компании
НОВОСТИОбщество

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Комментарии 11

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Гость

11:23:51 21-02-2025

Иллюстрация к теме злободневная. 23 февраля - День защитника Отечества! Помните советские открытки к этому Дню, их оформление и образы? В чем суть праздника? А день не служившего метросексуала - это 14 февраля. Сам не служил, поэтому всегда испытываю дискомфорт при поздравлениях в этот день.

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Гость

11:28:07 21-02-2025

что хотят --- ФИФА 2024, на комп, на ПСП наверное уже играть не будет из-за санкций

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Гость

11:34:55 21-02-2025

Вот из этих персонажей с картинки походу в армии ни кто и не служил. Подарите им конфеты и цветы.

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Шинник

11:43:24 21-02-2025

Интересно - а откуда нейронка знает что такое "долчики" (на парнях) ? Которые как известно "чертовски хороши" !

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Гость

11:52:35 21-02-2025

А просто теплого поздравления от души недостаточно? В том числе и на 8 марта.
Все эти подарки в бесконечные "праздники" придумали торгаши!

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Гость

12:40:23 21-02-2025

Гость (11:52:35 21-02-2025) А просто теплого поздравления от души недостаточно? В том чи... Ну жмотяры и нищеброды могут смайл послать.

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Musik

12:43:31 21-02-2025

Гость (11:52:35 21-02-2025) А просто теплого поздравления от души недостаточно? В том чи... согл.
чего хочешь - схожи и купи. не жди милостей и халявы.
а за поздравления - просто благодарность.

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Гость

13:46:44 21-02-2025

Не будем нарушать традиции! Носки/трусы и парфюм!!! Что заслужили. Зато вы на год обеспечены этими расходниками. Ещё других праздников много, ждите подарки посерьёзнее на ДР и НГ.

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Гость

14:30:08 21-02-2025

Гость (13:46:44 21-02-2025) Не будем нарушать традиции! Носки/трусы и парфюм!!! Что зас... И сколько трусов и пар носков вы дарите ежегодно?

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3432

14:29:16 21-02-2025

Чего баба мужику на 23 февраля подарит - такое же мужик бабе на 8 марта подарит.
Подарила носки - получи чулки.
Подарила крем для бритья - получи крем для депиляции.
Хотели равноправия? Хавайте такой же ложкой.

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Гость

15:30:57 21-02-2025

3432 (14:29:16 21-02-2025) Чего баба мужику на 23 февраля подарит - такое же мужик бабе... ну че ты мелочишься? чулки, крем...
бабе надо любовь. Чтобы ты ее любил а подарок ей в этом случае не особо и нужен будет

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