Дарят носки и парфюм, а хочется денег или инструменты для ремонта

21 февраля 2025, 11:14, ИА Амител

Подарки / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Мужчины из Барнаула заявили, что ожидания и реальность не совпадают, когда речь идет о подарках на 23 Февраля, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"Чаще всего представители сильного пола в качестве подарка получают одежду, включая носки и белье (19%). На втором месте – парфюмерия и средства по уходу (13%), на третьем – нематериальные проявления любви, заботы и внимания (9%)", – говорится в исследовании.

6% опрошенных ответили, что им обычно дарят деньги. Еще столько же назвали привычным подарком "всякую ерунду". 4% чаще всего получают бритвенные принадлежности. Для 3% в честь праздника накрывают стол. Еще по 3% получают алкоголь и различные инструменты.

"Без подарков в этот день остаются 25% мужчин", – выяснили социологи.

О чем мечтают мужчины:

15% – в качестве подарка получить деньги;

10% – технику или инструменты для строительства и ремонта;

8% – отправиться в путешествие;

7% – нож или снаряжение для охоты;

по 6% – смартфон, товары для спорта и отдыха;

по 5% – аксессуары для автомобиля, книги, сертификаты на прохождение курсов;

по 4% – одежду или обувь, парфюм или средства по уходу, часы, бытовую технику, алкоголь, принадлежности для рыбалки;

3% – билеты в театр, кино, музей или на концерт;

также мужчины упомянули подарочные сертификаты, деликатесы, сладости, чай, кофе, подписку на электронные сервисы.

Опрос проведен с 7 по 17 февраля 2025 года среди жителей Барнаула мужского пола.