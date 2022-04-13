Барнаульские девелоперы с начала года анонсировали строительство шести новых ЖК

Строительные компании Барнаула с января 2022 года получили шесть разрешений на возведение многоквартирных домов. Большинство площадок расположились в Индустриальном районе краевой столицы, ещё несколько ЖК — в центре города. Работы на всех площадках уже начались.

Какие построят дома?

Павловский тракт, 196 (ЖК «Колумб» от компании «Алгоритм»);

ул. Семёнова, 27 (ЖК в квартале 2036 от «Адалина»);

ул. Северо-Западная, 48а (застройщик — «Спорт-Сити»);

ул. Христенко, 8 (ЖК «Шотландия» в квартале 2036, застройщик — ООО «Союз»);

пр. Сибирский, 36в (ЖК за Музкомедией, заказчиком выступает «Мария Ра», возводить дома будет «Селф»);

ул. Христенко, 7 и ул. Христенко, 3 (ЖК «Ёлочки» от «Жилищной инициативы»).

Приближающийся кризис?

Интересно, что, по информации барнаульских риелторов, они ожидали, что в ближайшие месяцы будет объявлен старт продаж квартир в пяти-шести новых ЖК, однако пока застройщики не торопятся с выходом на рынок новых проектов из-за сложной ситуации на рынке.

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Дело в том, что из-за роста ключевой ставки Центробанка (в феврале она взлетела до 20%, но в марте её снизили до 17%) выросли и ставки по ипотеке. Изменились условия даже самой популярной программы льготной ипотеки — теперь её выдают не под 6%, а 12%.

Кроме того, растут цены на строительные материалы, а некоторые комплектующие невозможно приобрести из-за санкций. Это приводит к росту стоимости квадратного метра. Но будет ли спрос на сверхдорогие квартиры, девелоперы пока не знают, а потому лишь «прощупывают» рынок.