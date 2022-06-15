В Барнауле резко вырос спрос на производственные объекты для импортозамещения

В Барнауле последние два-три месяца на фоне антироссийских санкций растёт спрос на производственные объекты для импортозамещения. Причём увеличивается он не только на готовые здания и помещения, но и на земельные участки, подходящие для строительства цехов, складов и объектов логистики. Об этом пишет «Толк» со ссылкой на опрошенных риелторов.

По данным экспертов, популярностью пользуются объекты любых направлений: для обработки металла, производства продуктов питания и так далее. При этом, по словам директора агентства недвижимости «Миэль» Вадима Русскова, резко выросший спрос пока не говорит о том, что все активно взялись за импортозамещение.

«Он [спрос] только набирает обороты. Постепенно, потому что бизнесменам надо перестраивать многие производственные процессы. А вот через полгода мы ожидаем, что этот спрос возрастёт ещё сильнее», — сказал он.

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При этом стоимость производственных помещений, несмотря на проявленный интерес, не выросла. Более того, собственники ряда объектов, которые ранее не пользовались спросом, и вовсе скинули на них цену. Сейчас, по информации Вадима Русскова, на рынке преобладают старые цеха и склады, а современных строений практически нет. Новые же помещения предприниматели возводят именно под свои задачи, и продать их кому-то другому бывает сложно.

Риелторы считают, что в дальнейшем барнаульские и алтайские бизнесмены будут строить много таких объектов, о чем свидетельствует растущий спрос на участки под промышленные здания. А стимулировать эту деятельность поможет промышленная ипотека под 5%, которую разрабатывает кабмин.

Ранее сообщалось, что группа «ВЭБ.РФ» выставила на продажу барнаульский завод «Сиб­энергомаш-БКЗ». Его начальная цена на открытом аукционе составит около 916 млн рублей.