Экс-депутат АКЗС Андрей Волков вышел на свободу

Бывший депутат АКЗС Андрей Волков вышел на свободу после более чем двух лет заключения, сообщает «Толк».

«Это произошло ещё весной. Сейчас, по неподтверждённой информации, Волков может работать в компании алтайского политика и бизнесмена в Павловском районе», — отмечает издание.

Напомним, Волкова в ноябре 2019 года приговорили к пяти годам лишения свободы, оштрафовали на 300 тысяч рублей и лишили права в течение двух лет заниматься коммерческой деятельностью в сфере ЖКХ. Его обвинили в присвоении и растрате около 43 млн рублей.