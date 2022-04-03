Работы по локализации воды проводят в Нагорном парке Барнаула
Рабочие при помощи специальной техники уже вскрыли асфальтовое покрытие
3 апреля 2022, 11:10, Илья Звягинцев
В барнаульском Нагорном парке проведут работы по локализации воды на террасе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Сейчас специалисты обследуют место выхода воды на предмет нарушений, а работы по локализации начнутся в воскресенье.
«Контроль за восстановлением на месте осуществляет заместитель главы администрации по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев, заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат», — сказано в сообщении.
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