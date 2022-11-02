Уроженку Алтайского края Ракову, обвиняемую в хищении 50 млн рублей, могут отпустить из СИЗО

Следователь просит Мосгорсуд отпустить из СИЗО экс-замминистра просвещения Марину Ракову, а также смягчить меру пресечения другим фигурантам дела о хищении более 50 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Ходатайство рассмотрят утром 3 ноября. Отметим, что в начале августа Тверской суд Москвы перевёл ректора «Шанинки» Сергея Зуева, который проходил по этому же делу, из СИЗО под домашний арест.

Напомним, Ракову обвиняют в мошенничестве на сумму 50 млн рублей через Фонд новых форм развития образования. По версии следователей, находясь на посту замминистра просвещения, Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств фонду. Деньги предназначались на госконтракты по проекту «Учитель будущего». Однако на деле никто эти контракты не выполнял, а средства были присвоены. Отчёты по выполнению проектов оказались фиктивными.

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Политика Уроженка Алтайского края Ракова признала вину по делу о мошенничестве на 50 млн рублей

Кроме того, выяснилось, что Ракова устроила на работу в фонд гражданского мужа Артура Стеценко, хотя на самом деле никакого отношения к этой организации он не имел. Тем не менее Стеценко получал зарплату — примерно 300 тысяч рублей в месяц.

В августе стало известно, что Ракова признала свою вину. Благодаря её содействию в деле появились ещё два обвиняемых. Кроме того, она готова возместить государству ущерб в размере 21 миллиона рублей.