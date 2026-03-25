Открытие нового терминала аэропорта Барнаула отложили на неизвестный срок

Объект не сдан, новой даты пока нет

25 марта 2026, 12:20, ИА Амител

Строительство нового терминала в Барнауле / Фото: amic.ru

Открытие нового терминала аэропорта Барнаула, которое изначально планировалось на 14 марта, отложили, при этом конкретная дата пока неизвестна, пишет "Российская газета".

«Как только станет известна точная дата открытия терминала, она будет объявлена официально», — сообщили в службе по связям с общественностью аэропорта.

Строительство началось в ноябре 2023 года. По контракту инвестора ("Новапорт Холдинг") с подрядчиком на возведение отводилось 22 месяца. Объект должны были сдать к октябрю 2025 года, однако к концу прошлого года терминал был готов лишь на 80%.

Согласно соглашению между правительством края и холдингом "Новапорт", терминал необходимо было открыть к 14 марта 2026 года. Этого не случилось. Новая дата пока не объявлена.

Новый терминал представляет собой трехэтажное здание площадью 10 тыс. кв. м. На первом этаже будут зоны входного досмотра и регистрации пассажиров, обработки и выдачи багажа.

На втором сделают зону предполетного досмотра, галерею прилета, зал ожидания и служебные помещения.

На третьем разместят зоны ожидания вылета, а также повышенной комфортности, коммерции и общепита, комнату матери и ребенка. Общая стоимость проекта превышает 7 млрд рублей.