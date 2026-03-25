Открытие нового терминала аэропорта Барнаула отложили на неизвестный срок
Объект не сдан, новой даты пока нет
25 марта 2026, 12:20, ИА Амител
Открытие нового терминала аэропорта Барнаула, которое изначально планировалось на 14 марта, отложили, при этом конкретная дата пока неизвестна, пишет "Российская газета".
«Как только станет известна точная дата открытия терминала, она будет объявлена официально», — сообщили в службе по связям с общественностью аэропорта.
Строительство началось в ноябре 2023 года. По контракту инвестора ("Новапорт Холдинг") с подрядчиком на возведение отводилось 22 месяца. Объект должны были сдать к октябрю 2025 года, однако к концу прошлого года терминал был готов лишь на 80%.
Согласно соглашению между правительством края и холдингом "Новапорт", терминал необходимо было открыть к 14 марта 2026 года. Этого не случилось. Новая дата пока не объявлена.
Новый терминал представляет собой трехэтажное здание площадью 10 тыс. кв. м. На первом этаже будут зоны входного досмотра и регистрации пассажиров, обработки и выдачи багажа.
На втором сделают зону предполетного досмотра, галерею прилета, зал ожидания и служебные помещения.
На третьем разместят зоны ожидания вылета, а также повышенной комфортности, коммерции и общепита, комнату матери и ребенка. Общая стоимость проекта превышает 7 млрд рублей.
12:38:21 25-03-2026
Получается такая же история как с новой развязкой? 🧐
12:40:03 25-03-2026
Не один более-менее значимый социальный объект в Барнауле не сдали вовремя (Художественный музей, развязка на Змеиногорском) терминал аэропорта. Вопрос о компетентности нашей власти или о "чистоте"проведения тендеров и выбора инвесторов на данные работы?
12:56:55 25-03-2026
Гость (12:40:03 25-03-2026) Не один более-менее значимый социальный объект в Барнауле не... Путепровод на Ленинском сдали на полгода вперед срока.
13:16:14 25-03-2026
Гость (12:56:55 25-03-2026) Путепровод на Ленинском сдали на полгода вперед срока.... Сразу после этого был арест известного кого, главного участника стройки.
14:12:33 25-03-2026
Гость (13:16:14 25-03-2026) Сразу после этого был арест известного кого, главного участн... Кто про что, а вшивый - про баню..
13:24:01 25-03-2026
Гость (12:56:55 25-03-2026) Путепровод на Ленинском сдали на полгода вперед срока.... так его приняли недоделанным
15:35:18 25-03-2026
Гость (13:24:01 25-03-2026) так его приняли недоделанным... Ещё и доп.соглашение подписывали об увеличении цены контракта. Якобы металл у них подорожал
12:57:03 25-03-2026
Гость (12:40:03 25-03-2026) Не один более-менее значимый социальный объект в Барнауле не... Здание аэропорта строится на частные деньги. Причем тут власти?
13:04:48 25-03-2026
Гость (12:57:03 25-03-2026) Здание аэропорта строится на частные деньги. Причем тут влас... Власти совершенно ни при чём. Они "причём" только тогда, когда нужно кого-нибудь за гараж, забор или за торговлю тюльпанчиками обштрафовать. Тогда аж до Бастрыкина дело доходит.
14:03:11 25-03-2026
Гость (12:40:03 25-03-2026) Не один более-менее значимый социальный объект в Барнауле не... Странные вы вопросы задаёте. Рука руку моет.
12:40:41 25-03-2026
Наступило такое время, когда ты совсем не удивляешься таким новостям...
12:49:24 25-03-2026
Не окажется что чему нибудь не соответствует и будет стоять эта сарайка ненужной)
13:01:35 25-03-2026
для "кукурузников" будет нужен только скошенный луг и сарайчик от ветра в качестве"терминала".
13:20:59 25-03-2026
Логично, ведь (13:01:35 25-03-2026) для "кукурузников" будет нужен только скошенный луг и сарайч... А где вы у нас кукурузники в количестве нашли?) Последний был, емнип, в 1971 выпущен, не староват ли летать.
13:06:15 25-03-2026
Вопрос к властям может быть по художественному музею и по развязке на Змейке. Порт - не их тема. Портом занимается собственник - Новапорт. Кемерово, кузня, Толмачево - это все их проекты. Сейчас они же Омск строят. Просто объект настолько сложный, что выдержать график строительства нереально. Сложный не только наш порт, любой порт- это куча инженерного оборудования. Вопрос только в том, что терминал только заработает, как закроют ВПП на ремонт.
13:15:41 25-03-2026
Гость (13:06:15 25-03-2026) Вопрос к властям может быть по художественному музею и по ра... какие могут быть вопросы к властям Алтайского края по поводу строительства, связанного с обеспечением авиасообщения региона с остальной страной!
14:09:54 25-03-2026
Действительно, (13:15:41 25-03-2026) какие могут быть вопросы к властям Алтайского края по поводу... Паровозом езжай. Автотранспорт ходит. Аэропорт нынче частная контора. Продала администрация края свои права на аэропорт, поэтому и молчит.
14:30:42 25-03-2026
Действительно, (13:15:41 25-03-2026) какие могут быть вопросы к властям Алтайского края по поводу... Есть старое здание и оно пока худо-бедно справляется с пассажиропотоком.
18:16:36 25-03-2026
Гость (14:30:42 25-03-2026) Есть старое здание и оно пока худо-бедно справляется с пасса... Действительно: "худо" и "бедно".
13:20:53 25-03-2026
Гость (13:06:15 25-03-2026) Вопрос к властям может быть по художественному музею и по ра... Наверное закрытия ВПП и ждут.))))
13:23:05 25-03-2026
Гость (13:06:15 25-03-2026) Вопрос к властям может быть по художественному музею и по ра... Да кому этот терминал вообще нужен?.. Сколько у нас рейсов в день, десяток наберется аль нет? Плюс конский ценник. А с учетом ситуации тут вообще скоро никто летать не будет.
15:36:30 25-03-2026
Гость (13:23:05 25-03-2026) Да кому этот терминал вообще нужен?.. Сколько у нас рейсов в... Мне нужен
14:06:37 25-03-2026
Да перепрофилируйте это дом прилётов в очередной ТЦ для жителей поселка что напротив. А с такими темпами строительство и по стороне аэропорта уже скоро высотки появятся.
08:35:30 26-03-2026
Гость (13:23:05 25-03-2026) Да кому этот терминал вообще нужен?.. Сколько у нас рейсов в... Население уменьшается КАТАСТРОФИЧЕСКИ. Из-за движухи. Цена билета огромная. Кому он нужен?
19:55:17 26-03-2026
Марина (08:35:30 26-03-2026) Население уменьшается КАТАСТРОФИЧЕСКИ. Из-за движухи. Цена б... Всё давай теперь белые тапки наденем,ничего строить не будем и ляжем помирать. Марине ведь не нужно ничего