НОВОСТИОбщество

Роскачество: за грязные номера автомобиля могут оштрафовать и лишить прав

В темное время суток номер должен различаться с расстояния не менее 20 метров

25 марта 2026, 12:47, ИА Амител

Водитель / Фото: amic.ru

В России водителей могут привлечь к ответственности за нечитаемые номера, вплоть до лишения прав. Об этом сообщили специалисты Роскачества в беседе с RT.

Эксперты напомнили, что государственные регистрационные знаки должны быть установлены в предусмотренных местах и оставаться читаемыми. В темное время суток номер должен различаться с расстояния не менее 20 метров — даже если не читается хотя бы один символ заднего знака, это уже считается нарушением. Днем аналогичные требования распространяются и на передний номер.

Ответственность предусмотрена статьей 12.2 КоАП РФ. За обычное нарушение водителю грозит штраф в размере 500 рублей. Однако если инспектор установит, что номер был намеренно загрязнен для сокрытия, наказание ужесточается.

В этом случае штраф может достигать 5 тысяч рублей, а также возможно лишение водительских прав на срок от одного до трех месяцев.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2027 года российским водителям могут отказать в праве управлять автомобилем, если у них обнаружат медицинские противопоказания.

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

13:30:11 25-03-2026

А кто будет содержать дороги, чтобы номера были читаемые?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:18:35 25-03-2026

Лучше сразу расстреливать возле дороги за грязные номера!!! Чего мелочиться!

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:23:37 25-03-2026

Будут дежурить возле луж , молодцы

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:27:42 25-03-2026

Надо чиновников, придумавшие данные законы направить на уборку улиц, чтобы не было этой поголовной грязищи на всех дорогах, которая номер и всю машину тебе уделывает за несколько минут. Писатели блин .....

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:21:52 25-03-2026

эта мера существует лет 15, деда нашего неряху штрафовали раза 2

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:23:36 25-03-2026

Гость (18:21:52 25-03-2026) эта мера существует лет 15, деда нашего неряху штрафовали ра... Эта мера и при союзе существовала.

  9 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров