Роскачество: за грязные номера автомобиля могут оштрафовать и лишить прав

В темное время суток номер должен различаться с расстояния не менее 20 метров

25 марта 2026, 12:47, ИА Амител

В России водителей могут привлечь к ответственности за нечитаемые номера, вплоть до лишения прав. Об этом сообщили специалисты Роскачества в беседе с RT.

Эксперты напомнили, что государственные регистрационные знаки должны быть установлены в предусмотренных местах и оставаться читаемыми. В темное время суток номер должен различаться с расстояния не менее 20 метров — даже если не читается хотя бы один символ заднего знака, это уже считается нарушением. Днем аналогичные требования распространяются и на передний номер.

Ответственность предусмотрена статьей 12.2 КоАП РФ. За обычное нарушение водителю грозит штраф в размере 500 рублей. Однако если инспектор установит, что номер был намеренно загрязнен для сокрытия, наказание ужесточается.

В этом случае штраф может достигать 5 тысяч рублей, а также возможно лишение водительских прав на срок от одного до трех месяцев.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2027 года российским водителям могут отказать в праве управлять автомобилем, если у них обнаружат медицинские противопоказания.