Роскачество: за грязные номера автомобиля могут оштрафовать и лишить прав
В темное время суток номер должен различаться с расстояния не менее 20 метров
25 марта 2026, 12:47, ИА Амител
В России водителей могут привлечь к ответственности за нечитаемые номера, вплоть до лишения прав. Об этом сообщили специалисты Роскачества в беседе с RT.
Эксперты напомнили, что государственные регистрационные знаки должны быть установлены в предусмотренных местах и оставаться читаемыми. В темное время суток номер должен различаться с расстояния не менее 20 метров — даже если не читается хотя бы один символ заднего знака, это уже считается нарушением. Днем аналогичные требования распространяются и на передний номер.
Ответственность предусмотрена статьей 12.2 КоАП РФ. За обычное нарушение водителю грозит штраф в размере 500 рублей. Однако если инспектор установит, что номер был намеренно загрязнен для сокрытия, наказание ужесточается.
В этом случае штраф может достигать 5 тысяч рублей, а также возможно лишение водительских прав на срок от одного до трех месяцев.
Ранее сообщалось, что с 1 марта 2027 года российским водителям могут отказать в праве управлять автомобилем, если у них обнаружат медицинские противопоказания.
13:30:11 25-03-2026
А кто будет содержать дороги, чтобы номера были читаемые?
14:18:35 25-03-2026
Лучше сразу расстреливать возле дороги за грязные номера!!! Чего мелочиться!
14:23:37 25-03-2026
Будут дежурить возле луж , молодцы
17:27:42 25-03-2026
Надо чиновников, придумавшие данные законы направить на уборку улиц, чтобы не было этой поголовной грязищи на всех дорогах, которая номер и всю машину тебе уделывает за несколько минут. Писатели блин .....
18:21:52 25-03-2026
эта мера существует лет 15, деда нашего неряху штрафовали раза 2
19:23:36 25-03-2026
Гость (18:21:52 25-03-2026) эта мера существует лет 15, деда нашего неряху штрафовали ра... Эта мера и при союзе существовала.