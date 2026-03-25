76‑летняя Примадонна использует трость во время прогулок

25 марта 2026, 12:01, ИА Амител

В России раскрыли стоимость необычной трости Аллы Пугачевой — аксессуара, выполненного вручную итальянским производителем. Как пишет издание aif.ru, трость изготовлена из латуни и покрыта тонким слоем золота.

Ее конструкция продумана с точки зрения практичности: на конце предусмотрена резиновая накладка — она обеспечивает устойчивость и защищает напольное покрытие от повреждений. Ручка украшена черными стеклянными деталями, имитирующими драгоценные камни, а на стержне выполнена гравировка.

Согласно информации издания, цена позолоченной трости стартует от 270 евро — это примерно 25,2 тысячи рублей. Как ранее сообщалось, 76‑летняя Алла Пугачева использует трость во время прогулок.