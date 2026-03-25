Экономист назвала условия получения пенсии для тех, кто никогда не работал

Даже ни дня не работавшие граждане получат социальную пенсию, но на пять лет позже

25 марта 2026, 12:40, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Отсутствие трудового стажа не оставляет человека без пенсии, но существенно меняет ее размер и сроки назначения. Об этом агентству "Прайм" рассказала доцент РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Если гражданин никогда не работал официально, он может рассчитывать на социальную пенсию, которая назначается на пять лет позже общепринятого пенсионного возраста. Для женщин это 65 лет, для мужчин — 70 лет.

Размер социальной пенсии заметно ниже страховой. По данным Соцфонда на 1 января 2025 года, средняя страховая пенсия по старости составляла около 24,8 тысячи рублей, а социальная — чуть более 13,5 тысячи.

При этом государство гарантирует, что доход неработающего пенсионера не будет ниже регионального прожиточного минимума. Если пенсия меньше, назначается социальная доплата. При расчете учитываются все денежные выплаты, но не меры поддержки в натуральной форме.

Гость

13:05:55 25-03-2026

У меня стаж 30 лет, а пенсия почему то такая же как социальная.

Повсекакий

13:17:18 25-03-2026

А у нас по принципу -кто не работает,тот ест.

Гость

17:25:29 25-03-2026

Работаю с 95 года, еще не пенсионер конечно. Посчитал в пенсионном калькуляторе что если бы сейчас пошел на пенсию, то она была бы 19 т.р. А тут социальная тому кто вообще ни копейки отчислений не делал в ПФ - почти 14. Это как блин так ?

гость

10:44:06 26-03-2026

Так а у вас из ваших денег и будут платить тунеядцам. У нас по системе нынешнее поколение отчисляющих на пенсию кормит пенсионеров. Следующее будет кормить вас.

