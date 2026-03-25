Более 1,3 тысячи тонн труб обновят на теплосетях в Барнауле

Только на закупку труб СГК направила более 400 млн рублей

25 марта 2026, 12:20, ИА Амител

Материалы для модернизации теплосетей в Барнауле / Фото: пресс-служба СГК

Сибирская генерирующая компания начала активную подготовку к ремонтной кампании на тепловых сетях в Барнауле. В СГК уже закупили более 1,3 тысячи тонн труб и комплектующих. Общий объем вложений в материалы составил 413 млн рублей. Пока работы еще не стартовали, энергетики формируют запасы. На склад уже поступают трубы, запорная арматура и другое оборудование, необходимое для ремонта и модернизации теплосетевого комплекса.

Какие материалы покупают для обновления теплосетей?

Для текущих и капитальных ремонтов закупают 1142 тонны труб различного диаметра. Еще 201 тонна предусмотрена в рамках инвестиционной программы. Это позволит обновить в Барнауле более 40 км тепловых сетей. На сами трубы компания направит около 165 млн рублей.

В текущем году в городе продолжат применять современные предизолированные (умные) трубы с пенополиуретановым утеплителем. Их особенность — уже встроенная система оперативного диспетчерского контроля. По словам заместителя директора Барнаульской теплосетевой компании Иннокентия Глушича, такие решения позволяют быстро определить место повреждения трубопровода при аварии. Сейчас подобные материалы чаще всего используют в труднодоступных зонах и на участках с высоким уровнем грунтовых вод. На складах уже есть 247 метров предизолированных труб в полиэтиленовой оболочке диаметром 200 мм.

Как пояснил Иннокентий Глушич, вместе с трубами приобретают широкий перечень сопутствующих материалов:

«Закупаем запорную арматуру, фасонные изделия, компенсаторы, железобетонные изделия и насосы. С 2026 года начали применять стальную трубу с утолщенной стенкой — с учетом многолетнего опыта специалистов БТСК (Барнаульская теплосетевая компания. — Прим. ред.) по модернизации теплосетей, это позволит продлить срок эксплуатации теплосетевых коммуникаций».

В рамках ремонтной программы компания покупает более тысячи железобетонных изделий. Они используются для устройства защитных каналов, которые предохраняют трубы от влаги, коррозии и давления грунта. Лотки, плиты перекрытия и опоры помогают сохранять целостность коммуникаций и обеспечивают теплоизоляцию.

Кроме того, уже готовы свыше 500 единиц запорной арматуры. Она позволяет быстро перекрывать подачу теплоносителя на участках, где ведутся работы. Еще около 30 компенсаторов будут нивелировать температурное расширение трубопроводов.

Больше надежности

Основная часть материалов уже размещена на складах "СГК-Алтай". Поставки продолжаются ежедневно и будут завершены до начала ремонтных работ в соответствии с утвержденными графиками.

Среди поставщиков — преимущественно российские предприятия. Вся продукция сопровождается сертификатами и паспортами качества. Гарантийный срок службы труб достигает 20 лет. Перед приемкой на склад материалы проходят обязательную проверку.

Как ранее сообщал amic.ru, также СГК планирует обновить парк спецтехники для работы на теплосетях Барнаула. На эти цели компания направит около 40 млн рублей. Новая техника позволит ускорить ремонтные работы и повысить их качество, особенно в период активной кампании.

В Барнауле ежегодно обновляют десятки километров коммуникаций, устраняют изношенные участки и повышают надежность системы теплоснабжения, чтобы минимизировать риски аварий в зимний период.