Общественники и мамы воспитанников оценили систему видеонаблюдения, организацию четырехразового питания и условия пребывания детей

25 марта 2026, 11:53, ИА Амител

В Барнауле проверили безопасность и питание в детском саду № 245 / Фото: barnaul.org

В барнаульском детском саду № 245 прошел общественный контроль. В состав проверяющей комиссии вошли специалисты городского комитета по образованию, представители общественных объединений и, что особенно важно, родители воспитанников.

Заведующая детским садом Лариса Захарова подробно рассказала о системе безопасности, которая выстроена в учреждении. По ее словам, это комплексный подход, включающий пожарную и санитарную безопасность, а также техническое оснащение.

«Ежеквартально мы проводим инструктажи и тренировочные учения по антитеррористической защищенности с воспитанниками и сотрудниками. И ежемесячно — по действиям в случае пожара», — поделилась Захарова.

Важным элементом безопасности является система видеонаблюдения, которая охватывает ключевые зоны учреждения.

Особое внимание участники контроля уделили организации питания. Как рассказала заведующая, детский сад обеспечивает четырехразовое питание.

«У нас разработано меню, с которым можно ознакомиться в групповых помещениях и на сайте учреждения. Вся продукция имеет документацию, подтверждающую ее качество и безопасность, а пищеблок полностью укомплектован необходимым оборудованием», — отметила Захарова.

Контроль за качеством питания выстроен в три ступени. В этом процессе задействованы комиссия по закупкам, низовой контроль, проверяющий закладку продуктов в котлы, и бракеражная комиссия.

О работе на первом этапе подробнее рассказала Юлия Землянская — представитель комиссии по закупкам и одновременно мама одного из воспитанников.

«Мы осуществляем подбор поставщиков, оценивая цену и качество продуктов. Я знакома с графиком поставки, поэтому стабильно осуществляю проверку, чтобы все поступало в соответствии с документацией. Для доведения информации до других родителей у нас создан чат», — поделилась Юлия Землянская.

Для гостей провели экскурсию по детскому саду. Члены комиссии увидели оборудованные детские группы и тематические игровые зоны, где дети знакомятся с космосом, народами России и произведениями известных писателей.

Татьяна Бочкарева, представитель Общественного совета по развитию образования города Барнаула, высоко оценила увиденное.

«Условия безопасности здесь действительно на высоком уровне. Например, на всех окнах установлены запорные устройства. Организация питания также заслуживает высокой оценки. Мы ознакомились с организованным меню, все блюда сбалансированы, продукты правильно подобраны, все соответствует правилам и нормам», — отметила Бочкарева.

По итогам проверки участники комиссии подчеркнули открытость администрации детского сада для диалога с родителями и эффективное взаимодействие с общественностью. Такой подход, по мнению проверяющих, позволяет сделать пребывание детей в учреждении максимально комфортным и безопасным.