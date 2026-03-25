На Алтае сельчанин хранил наркотики в тюке сена и употреблял в избушке

Он собрал дикорастущую коноплю на одной из животноводческих стоянок

25 марта 2026, 11:51, ИА Амител

Изъятые наркотики / Фото: МВД Республики Алтай
Изъятые наркотики / Фото: МВД Республики Алтай

В Онгудайском районе полицейские обнаружили у 27-летнего местного жителя крупную партию наркотиков растительного происхождения. Об этом сообщили в МВД по Республике Алтай.

По данным ведомства, на мужчину вышли после оперативной информации о его причастности к хранению и употреблению запрещенных веществ. Установлено, что еще в сентябре прошлого года он собрал дикорастущую коноплю на одной из животноводческих стоянок и спрятал ее в тюк сена.

«Позже сельчанин забрал "заготовку", высушил растение в избушке и частично употребил. Изъятое вещество направили на экспертизу, которая подтвердила, что это наркотик массой 1042 грамма в высушенном виде», — отметили в ведомстве.

На допросе мужчина пояснил, что хранил наркотическое средство для личного употребления.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ — незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере без цели сбыта.

Ранее в Алтайском крае задержали 22-летнего наркосбытчика, которому грозит до восьми лет за один грамм марихуаны с изолентой и магнитами.

борьба с наркотиками Республика Алтай

Комментарии 4

Гость

12:37:39 25-03-2026

Сидел тихо в своей избушке, примус починял, ни кого не трогал, а тут на тебе и сдали паренька.

Такое ощущение,

13:23:46 25-03-2026

Гость (12:37:39 25-03-2026) Сидел тихо в своей избушке, примус починял, ни кого не трога... что огорчил кого-то из гостей. Видать, не зашла.
😁

Нищеброд какой-то.

13:22:08 25-03-2026

Курил несортовой гонобобель в старой бане.
🤣

ДМВ

15:13:06 25-03-2026

Внимание привлек громкий ржач из сарая, пока конь был на выпасе.

