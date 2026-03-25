На Алтае сельчанин хранил наркотики в тюке сена и употреблял в избушке
Он собрал дикорастущую коноплю на одной из животноводческих стоянок
25 марта 2026, 11:51, ИА Амител
В Онгудайском районе полицейские обнаружили у 27-летнего местного жителя крупную партию наркотиков растительного происхождения. Об этом сообщили в МВД по Республике Алтай.
По данным ведомства, на мужчину вышли после оперативной информации о его причастности к хранению и употреблению запрещенных веществ. Установлено, что еще в сентябре прошлого года он собрал дикорастущую коноплю на одной из животноводческих стоянок и спрятал ее в тюк сена.
«Позже сельчанин забрал "заготовку", высушил растение в избушке и частично употребил. Изъятое вещество направили на экспертизу, которая подтвердила, что это наркотик массой 1042 грамма в высушенном виде», — отметили в ведомстве.
На допросе мужчина пояснил, что хранил наркотическое средство для личного употребления.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ — незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере без цели сбыта.
Ранее в Алтайском крае задержали 22-летнего наркосбытчика, которому грозит до восьми лет за один грамм марихуаны с изолентой и магнитами.
12:37:39 25-03-2026
Сидел тихо в своей избушке, примус починял, ни кого не трогал, а тут на тебе и сдали паренька.
13:23:46 25-03-2026
Гость (12:37:39 25-03-2026) Сидел тихо в своей избушке, примус починял, ни кого не трога... что огорчил кого-то из гостей. Видать, не зашла.
😁
13:22:08 25-03-2026
Курил несортовой гонобобель в старой бане.
🤣
15:13:06 25-03-2026
Внимание привлек громкий ржач из сарая, пока конь был на выпасе.