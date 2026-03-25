Росстандарт утвердил новый ГОСТ на качество социальных услуг
Правила вступят в силу с сентября 2026 года
25 марта 2026, 11:44, ИА Амител
Росстандарт принял новый ГОСТ, который устанавливает единые требования к качеству социальных услуг и к сотрудникам организаций соцобслуживания, сообщает РИА Новости.
ГОСТ вводит четкое деление персонала на три категории: административно-управленческий, основной и вспомогательный. Для каждой из них определены детальные требования к обязанностям и компетенциям. Также в стандарте прописаны критерии оценки работы сотрудников.
В ведомстве пояснили, что новые правила направлены на обеспечение единообразия квалификационных требований и повышение кадрового состава в социальной сфере.
Это, в свою очередь, должно улучшить качество предоставляемых услуг и повысить уровень социального благополучия граждан.
ГОСТ вступает в силу с сентября 2026 года. Он устанавливает минимальные требования, которые обязаны соблюдать организации соцобслуживания.
12:36:16 25-03-2026
Понизить зарплату? Чтоб недееспособного определить в дом-интернат, сколько надо пройти и как? Главное на Партизанской 69 - всё хорошо...
18:54:09 25-03-2026
Ща как заживем!