Росстандарт утвердил новый ГОСТ на качество социальных услуг

Правила вступят в силу с сентября 2026 года

25 марта 2026, 11:44, ИА Амител

Росстандарт принял новый ГОСТ, который устанавливает единые требования к качеству социальных услуг и к сотрудникам организаций соцобслуживания, сообщает РИА Новости.

ГОСТ вводит четкое деление персонала на три категории: административно-управленческий, основной и вспомогательный. Для каждой из них определены детальные требования к обязанностям и компетенциям. Также в стандарте прописаны критерии оценки работы сотрудников.

В ведомстве пояснили, что новые правила направлены на обеспечение единообразия квалификационных требований и повышение кадрового состава в социальной сфере.

Это, в свою очередь, должно улучшить качество предоставляемых услуг и повысить уровень социального благополучия граждан.

ГОСТ вступает в силу с сентября 2026 года. Он устанавливает минимальные требования, которые обязаны соблюдать организации соцобслуживания.