Росстандарт утвердил новый ГОСТ на качество социальных услуг

Правила вступят в силу с сентября 2026 года

25 марта 2026, 11:44, ИА Амител

Офис в Барнауле / Фото: amic.ru
Росстандарт принял новый ГОСТ, который устанавливает единые требования к качеству социальных услуг и к сотрудникам организаций соцобслуживания, сообщает РИА Новости.

ГОСТ вводит четкое деление персонала на три категории: административно-управленческий, основной и вспомогательный. Для каждой из них определены детальные требования к обязанностям и компетенциям. Также в стандарте прописаны критерии оценки работы сотрудников.

В ведомстве пояснили, что новые правила направлены на обеспечение единообразия квалификационных требований и повышение кадрового состава в социальной сфере.

Это, в свою очередь, должно улучшить качество предоставляемых услуг и повысить уровень социального благополучия граждан.

ГОСТ вступает в силу с сентября 2026 года. Он устанавливает минимальные требования, которые обязаны соблюдать организации соцобслуживания.

Комментарии 2

Гость

12:36:16 25-03-2026

Понизить зарплату? Чтоб недееспособного определить в дом-интернат, сколько надо пройти и как? Главное на Партизанской 69 - всё хорошо...

Гость

18:54:09 25-03-2026

Ща как заживем!

