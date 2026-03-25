Жительница Камня-на-Оби попала на микрозаем после перехода по ссылке

Женщине пришло сообщение от имени знакомого с текстом "Это ты на фото?"

25 марта 2026, 12:17, ИА Амител

В Камне-на-Оби 38-летняя местная жительница стала жертвой мошенников после перехода по ссылке в мессенджере. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По словам женщины, ей пришло сообщение от имени знакомого с текстом "Это ты на фото?" После перехода по ссылке она потеряла доступ к своему аккаунту. Позже доступ удалось восстановить, однако подозрительной активности она не заметила.

«Спустя некоторое время горожанка узнала, что на ее имя оформили микрозаем на сумму 15 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 272 УК РФ — неправомерный доступ к компьютерной информации, причинивший крупный ущерб.