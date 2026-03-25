Жительница Камня-на-Оби попала на микрозаем после перехода по ссылке
Женщине пришло сообщение от имени знакомого с текстом "Это ты на фото?"
25 марта 2026, 12:17, ИА Амител
В Камне-на-Оби 38-летняя местная жительница стала жертвой мошенников после перехода по ссылке в мессенджере. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.
По словам женщины, ей пришло сообщение от имени знакомого с текстом "Это ты на фото?" После перехода по ссылке она потеряла доступ к своему аккаунту. Позже доступ удалось восстановить, однако подозрительной активности она не заметила.
«Спустя некоторое время горожанка узнала, что на ее имя оформили микрозаем на сумму 15 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 272 УК РФ — неправомерный доступ к компьютерной информации, причинивший крупный ущерб.
12:30:40 25-03-2026
возбуждено уголовное дело --- может основываясь на этом получится не платить, потому что большое подозрение, что микрофинасовая организация выдавшая микрозаем имеет отношение к этой истории
12:38:20 25-03-2026
А с чего это у нас в новостях перестали писать, какой мессенджер, не подскажете? Небось опасная Телега или заблокированный WhatsApp?
13:45:51 25-03-2026
Гость (12:38:20 25-03-2026) А с чего это у нас в новостях перестали писать, какой мессен... Ну какой работает, на тот и присылают, это логично
15:23:00 25-03-2026
Интересно, у женщины аккаунт на Госуслугах был? Теперь же займы онлайн оформляют только при наличии Госуслуг.
18:23:19 25-03-2026
НЕ переходите по ссылкам, уже миллион раз написано