В Барнауле продают почти за миллион рублей советскую купюру 1961 года

Банкнота относится к периоду "хрущевской" денежной реформы

25 марта 2026, 13:16, ИА Амител

Купюра СССР / Фото: сайт объявлений "Авито" в Барнауле

В Барнауле на площадке Avito выставили на продажу советскую купюру 1961 года. В объявлении продавец подчеркнул, что банкнота обладает красивым номером — это существенно повышает ее коллекционную ценность.

Примечательно расхождение в ценовых данных. В заголовке объявления указана сумма 800 тысяч рублей, тогда как в описании лота цена составляет 120 тысяч рублей. Вероятно, такая разница связана с опечаткой либо относится к другому лоту. Для сравнения: на барахолке у старого базара аналогичные банкноты можно приобрести всего за 75 рублей.

Столь значительный разрыв в стоимости объясняется двумя ключевыми факторами: состоянием конкретной банкноты и форматом площадки продажи. На онлайн‑маркетплейсах коллекционные экземпляры нередко оцениваются в разы дороже, чем на традиционных рынках.

Купюры 1961 года выпуска представляют особый интерес для нумизматов и собирателей советской символики — они относятся к периоду "хрущевской" денежной реформы, что дополнительно повышает их историческую и коллекционную значимость.