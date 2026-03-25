В Барнауле продают почти за миллион рублей советскую купюру 1961 года
Банкнота относится к периоду "хрущевской" денежной реформы
25 марта 2026, 13:16, ИА Амител
В Барнауле на площадке Avito выставили на продажу советскую купюру 1961 года. В объявлении продавец подчеркнул, что банкнота обладает красивым номером — это существенно повышает ее коллекционную ценность.
Примечательно расхождение в ценовых данных. В заголовке объявления указана сумма 800 тысяч рублей, тогда как в описании лота цена составляет 120 тысяч рублей. Вероятно, такая разница связана с опечаткой либо относится к другому лоту. Для сравнения: на барахолке у старого базара аналогичные банкноты можно приобрести всего за 75 рублей.
Столь значительный разрыв в стоимости объясняется двумя ключевыми факторами: состоянием конкретной банкноты и форматом площадки продажи. На онлайн‑маркетплейсах коллекционные экземпляры нередко оцениваются в разы дороже, чем на традиционных рынках.
Купюры 1961 года выпуска представляют особый интерес для нумизматов и собирателей советской символики — они относятся к периоду "хрущевской" денежной реформы, что дополнительно повышает их историческую и коллекционную значимость. Недавно другой продавец выставил на продажу уникальный мешок монет 1991 года выпуска.
13:29:54 25-03-2026
13:42:46 25-03-2026
14:34:34 25-03-2026
Я на авито купил банковские упаковки 10 и 25 р купюр (по 10 пачек) за 2700 руб. несколько лет назад.
Правда, они из обращения и в сохране на троечку.
Вот их цена, а не миллион
14:51:29 25-03-2026
Купюры не 1961 года выпуска, а образца. Не путайте с монетами, нумизматы.