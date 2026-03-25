Бакланы стали причиной для беспокойства в Алтайском крае
Птица очень прожорливая, а еще у нее вредный помет
25 марта 2026, 11:39, ИА Амител
В Алтайском крае разрешен отстрел бакланов, которые расплодились в регионе и поедают большое количество рыбных запасов. Об этом рассказал замминистра природных ресурсов и экологии края, начальник управления охотничьего хозяйства Максим Катернюк в ходе онлайн-форума, посвященного открытию весеннего сезона охоты.
Сразу отметим, что речь идет именно о виде большого баклана, а есть еще малый баклан, но он занесен в Красную книгу и охота на него запрещена.Как отметил Катернюк, Минприроды обеспокоено по поводу ущерба, который наносят бакланы рыбной отрасли.
«В связи с этим более двух лет назад данный вид водоплавающий дичи в Алтайском крае отнесен к охотничьим ресурсам. Охота на баклана в весенний период открывается в период с 27 марта. Норма добычи составляет пять особей на одно разрешение», — рассказал он.
Напомним, в 2024 году бакланы стали причиной забавных споров на сессии АКЗС. Именно тогда птицу внесли в список охотничьих ресурсов, а поводом стали жалобы охотников на ее прожорливость и вредный помет из-за наличия в нем фосфора. Одни депутаты говорили, что нельзя разрешать отстрел, а другие иронизировали, что надо подождать, когда "баклан насмерть заклюет ребенка".
В 2025 году глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о необходимости уничтожения расплодившихся бакланов на Байкале. На птиц жалуются местные жители, так как они истребляют ценную рыбу.
11:50:49 25-03-2026
Вот она новая беда кроме двух старых - Негодные токсичные бакланы
13:09:30 25-03-2026
Интересно кто ж будет на них охотиться по своей воли? Они ж практически несъедобны и крайне вонючее мясо у них, даже собаки не едят. Тут только организованные отстрелы, но кто будет плавать за ними?
14:01:25 25-03-2026
самое вредное животное на земле - человек
16:27:12 25-03-2026
Про бакланов это миф. Спросите у любого орнитолога.
19:39:02 25-03-2026
Гость++ (16:27:12 25-03-2026) Про бакланов это миф. Спросите у любого орнитолога.... именно НЕ миф. а вы тут кляузничаете. я орнитолог
18:21:27 25-03-2026
Бакланы - горе по всей стране. Особенно большая популяция бакланов наблюдается в районе набережной на Москве-реке...
19:18:50 25-03-2026
я вот что то ни разу в АК не видел бакланов в смысле птиц про остальных молчу, да и кому они нужны стрелять их, они не съедобные.
21:39:55 25-03-2026
Гость (19:18:50 25-03-2026) я вот что то ни разу в АК не видел бакланов в смысле птиц пр... На Оби их полно. Прямо в черте Барнаула.
01:18:15 26-03-2026
В советское время за лапы ворон патроны давали и их с азартом охотники отстреливали. И они тоже несъедобные... Можно и нужно регулировать такие вещи, если с умом...
08:28:09 26-03-2026
Гость (01:18:15 26-03-2026) В советское время за лапы ворон патроны давали и их с азарто... Ворона обычно падает на землю, а вот баклан в воду. Да и с азартом тоже проблематично. Ворона очень осторожная птица, если даже стрельнешь одну из засады, то остальных уже не получится. Мало того если даже с палкой идешь и попытаешься ее поднять - ворона тут же слиняет. Говорю как кроухантер со стажем. А два патрона зарабатывали в основном на свалках - путем разбрасывания отравы.