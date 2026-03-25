Бакланы стали причиной для беспокойства в Алтайском крае

Птица очень прожорливая, а еще у нее вредный помет

25 марта 2026, 11:39, ИА Амител

Большой баклан / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

В Алтайском крае разрешен отстрел бакланов, которые расплодились в регионе и поедают большое количество рыбных запасов. Об этом рассказал замминистра природных ресурсов и экологии края, начальник управления охотничьего хозяйства Максим Катернюк в ходе онлайн-форума, посвященного открытию весеннего сезона охоты.

Сразу отметим, что речь идет именно о виде большого баклана, а есть еще малый баклан, но он занесен в Красную книгу и охота на него запрещена.Как отметил Катернюк, Минприроды обеспокоено по поводу ущерба, который наносят бакланы рыбной отрасли.

«В связи с этим более двух лет назад данный вид водоплавающий дичи в Алтайском крае отнесен к охотничьим ресурсам. Охота на баклана в весенний период открывается в период с 27 марта. Норма добычи составляет пять особей на одно разрешение», — рассказал он.

Напомним, в 2024 году бакланы стали причиной забавных споров на сессии АКЗС. Именно тогда птицу внесли в список охотничьих ресурсов, а поводом стали жалобы охотников на ее прожорливость и вредный помет из-за наличия в нем фосфора. Одни депутаты говорили, что нельзя разрешать отстрел, а другие иронизировали, что надо подождать, когда "баклан насмерть заклюет ребенка".

В 2025 году глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о необходимости уничтожения расплодившихся бакланов на Байкале. На птиц жалуются местные жители, так как они истребляют ценную рыбу.