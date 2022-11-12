Такой день. Расстрел лошадей в Алтайском крае и аварии на дорогах

12 ноября мокрый снег и гололедица существенно осложнили жизнь автомобилистам. Помимо субботних пробок, которые сковали не только часть центра Барнаула, но и некоторые второстепенные улицы, в городе было действительно немало ДТП. Впрочем, и за пределами краевого центра не обошлось без аварий.

Так, на улице Цеховой регионального центра водитель иномарки сбил пожилую женщину, её госпитализировали. На проспекте Калинина грузовик врезался в бетонный забор, а на пересечении этой магистрали с улицей Ткацкой из-за аварии на дорогу упал столб. Кроме того, неподалёку от Научного городка автомобилист без прав спровоцировал лобовое столкновение, оба водителя госпитализированы.

Не обошлось и без смертей. В Заринском районе погибли два пенсионера, которые ехали Hyundai Elantra. По пути 73-летний водитель выскочил на «встречку» и столкнулся с ГАЗ-2790. Водителя фуры госпитализировали.

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В ГИБДД тем временем призвали к осторожности на дорогах. Водителей просят учитывать при поездках погодные условия, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию между машинами, а также делать маневрирования лишь убедившись в отсутствии встречного транспорта.

Пешеходам же следует максимально бдительно передвигаться по улицам. При отсутствии тротуаров следует ходить по освещённым участкам дорог и только навстречу транспорту, а также использовать световозвращающие элементы на одежде.

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В Петропавловском районе вновь расстреляли лошадей. Подобный случай уже происходил в январе — тогда в полях были убиты 53 лошади другого личного подсобного хозяйства.

На этот раз двух кобыл, которые ожидали потомства, смертельно ранили возле села Камышенка. Полиция начала расследование.

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Четырёх взрослых и одного ребёнка эвакуировали во время пожара в трёхэтажном жилом доме на улице Юрина. С огнём в квартире, расположенной на втором этаже, боролись 14 человек и 3 автоцистерны.

Алтайские строители завершили ремонт в учреждениях Славяносербского района ЛНР. Ремонтно-восстановительные работы подрядчики выполнили в зданиях Лотиковской средней школы, Зимогорьевского ясли-сада «Сказка» и дворце культуры посёлка Металлист.

За минувшие сутки в Алтайском крае умер один пациент с коронавирусом. Выявили в регионе ещё 92 случая заражения, 23 человека госпитализированы, а 61 — выздоровел.