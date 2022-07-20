В Барнауле вслед за памятником мотоциклу снесли еще одну скульптурную композицию

В Барнауле со двора дома № 202 по улице Юрина увезли скульптуры бременских музыкантов, сообщает Barnaul 22.

По словам местной жительницы, 18 июля работники ООО «Жилищник» без согласия жильцов и извещения в их адрес «просто вырвали фигуры, сложили в грузовичок и увезли в неизвестном направлении».

При этом ранее одна из жительниц дома обращалась в ЖЭУ с просьбой выдать мешок цемента, чтобы отреставрировать фигуры, но ей отказали, отметила горожанка.

Напомним, в начале июля возле барнаульского «Байк-бара» на Красноармейском проспекте снесли знаменитый мотоцикл и увезли его на пляж «Водный мир».