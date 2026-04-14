В Барнауле волонтеры спасли кошек, оставленных в расселенном доме
Часть из них были привязаны
14 апреля 2026, 17:48, ИА Амител
В Барнауле волонтеры приюта "Бусинка" вывезли девять истощенных кошек из расселенного дома на улице Тимуровской. Животные находились в пустой квартире без должного ухода, часть из них были привязаны.
По информации приюта, кошки были сильно ослаблены. Когда добровольцы прибыли на место, в квартиру вернулась хозяйка животных. Она сообщила, что всего у нее было 16 питомцев. По ее словам, семь кошек она ранее вывезла в подвал и готова передать их приюту.
Женщина также пояснила, что некоторых животных держала на шлейках, чтобы избежать драк. Однако волонтеры обратили внимание, что у ряда кошек на местах крепления протерта шерсть, что может свидетельствовать о длительном содержании на привязи.
После эвакуации животных осмотрели ветеринары: их уже обработали от блох, в ближайшее время им планируют поставить необходимые прививки. Кроме того, представители приюта готовят трех кошек и шесть котов к стерилизации и кастрации.
18:15:05 14-04-2026
зачем? кто эти люди, которым нечего делать??1
20:18:24 14-04-2026
Гость (18:15:05 14-04-2026) зачем? кто эти люди, которым нечего делать??1... Это ЛЮДИ.
22:21:04 14-04-2026
Гость (18:15:05 14-04-2026) зачем? кто эти люди, которым нечего делать??1... Как зачем? Пирожков да пельменей наделают. Не пропадать же добру.
09:12:03 15-04-2026
Гость (18:15:05 14-04-2026) зачем? кто эти люди, которым нечего делать??1... а ты кто вообще такое?!
18:57:14 14-04-2026
изверги!бедные коти
08:37:50 15-04-2026
Почему хозяйку не судят за жестокое обращение с животными?
11:24:23 15-04-2026
какие хорошенькие все и глаза такие несчастные