В Барнауле волонтеры спасли кошек, оставленных в расселенном доме

14 апреля 2026, 17:48, ИА Амител

Спасенные кошки / Фото: Частный приют "Бусинка" / "Катунь 24"

В Барнауле волонтеры приюта "Бусинка" вывезли девять истощенных кошек из расселенного дома на улице Тимуровской. Животные находились в пустой квартире без должного ухода, часть из них были привязаны.

По информации приюта, кошки были сильно ослаблены. Когда добровольцы прибыли на место, в квартиру вернулась хозяйка животных. Она сообщила, что всего у нее было 16 питомцев. По ее словам, семь кошек она ранее вывезла в подвал и готова передать их приюту.

Женщина также пояснила, что некоторых животных держала на шлейках, чтобы избежать драк. Однако волонтеры обратили внимание, что у ряда кошек на местах крепления протерта шерсть, что может свидетельствовать о длительном содержании на привязи.

После эвакуации животных осмотрели ветеринары: их уже обработали от блох, в ближайшее время им планируют поставить необходимые прививки. Кроме того, представители приюта готовят трех кошек и шесть котов к стерилизации и кастрации.

