Снег и метели. О погоде в Алтайском крае 13 января

По сравнению с предыдущими днями потеплеет — от -10 до -15 градусов

13 января 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

13 января в Барнауле ожидаются снег и метели. Как сообщает региональный Гидрометцентр, в последний день рабочей недели в Алтайском крае потеплеет — от -10 до -15 градусов, а местами по востоку до -20 градусов.

На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы. Ветер юго-западный, 10-15 м/с с усилением местами до 18-23м/с, по юго-востоку до 25 м/с.

В Барнауле ожидается от -14 до -16 градусов. Небольшой снег, метель. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 10-15 м/с, порывы до 20 м/с.