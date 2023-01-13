Снег и метели. О погоде в Алтайском крае 13 января
По сравнению с предыдущими днями потеплеет — от -10 до -15 градусов
13 января 2023, 06:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
13 января в Барнауле ожидаются снег и метели. Как сообщает региональный Гидрометцентр, в последний день рабочей недели в Алтайском крае потеплеет — от -10 до -15 градусов, а местами по востоку до -20 градусов.
На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы. Ветер юго-западный, 10-15 м/с с усилением местами до 18-23м/с, по юго-востоку до 25 м/с.
В Барнауле ожидается от -14 до -16 градусов. Небольшой снег, метель. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 10-15 м/с, порывы до 20 м/с.
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