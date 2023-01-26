Тепло и метель. О погоде в Алтайском крае 26 января

Ветер юго-западный, 10-15 м/с, местами порывы 17-22 м/с

26 января 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Небольшой, местами умеренный снег и метели ожидаются в Алтайском крае 26 января. Как сообщает региональный Гидрометцентр, днём будет тепло – от -3 до -8 градусов.

Ветер юго-западный, 10-15 м/с, местами порывы 17-22 м/с.

В Барнауле синоптики прогнозируют от -5 до -7 градусов. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 10-15 м/с.