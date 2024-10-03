Алтайский край ждет теплая погода 3 октября: +9...+14°C. В Барнауле - до +12°C. Без осадков, ветер северный.

03 октября 2024, 06:00, ИА Амител

Рассвет в горах / Фото: unsplash.com

От +9 до +14 градусов ожидается в Алтайском крае днем 3 октября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с, местами по западу порывы до 13 м/с.

В Барнауле от +10 до +12 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с.