Существует более 40 тысяч сортов этого растения, различных по размеру, форме, цвету и вкусу

02 августа 2026, 20:05, ИА Амител

Рис / amic.ru / Изображение сгенерировано с помощью "Шедеврума"

Рис — одна из древнейших сельскохозяйственных культур, которую человечество употребляет в пищу уже около десяти тысяч лет. А как правильно его выбирать и варить, ученые рассказали "МК на Алтае".

В мире насчитывается более 40 тысяч сортов риса — от привычных белого и коричневого до экзотических черного и дикого.

География выращивания охватывает свыше 100 стран, однако почти 90% всего урожая приходится на Азию. Главными мировыми поставщиками выступают Индия и Китай, при этом половина всего европейского риса выращивается в Италии.

«Это водолюбивая культура и хорошо растет в разных почвенно-климатических условиях. Для ее выращивания используются поля, которые периодически затапливаются водой. Принципиальным отличием риса от прочих злаковых культур является наличие у растения особой воздухоносной ткани — "аэренхимы", благодаря которой корни снабжаются кислородом в процессе его роста на поле, залитом водой», — рассказывает главный специалист органа инспекции Алтайского филиала ФГБУ "ЦОК АПК" Наталья Чевычелова.

Классификация по европейским стандартам:

круглый — используется преимущественно для приготовления суши;

средний — идеален для супов и испанской паэльи;

длинный — применяется для салатов, гарниров и итальянского ризотто.

Особые сорта

Среди ароматных разновидностей особенно выделяются индийский басмати с выраженным цветочным запахом и тайский "Жасмин", который отличается быстрым временем варки.

«Сорт басмати поставляется в Россию из Индии, он известен необычным ароматом, кристаллической текстурой и высоким содержанием амилозы. Считается одним из самых ценных в мире за насыщенный цветочный аромат при приготовлении. Рис имеет нежный вкус с землисто-ореховым послевкусием. Прекрасно подходит для гарнира», — поясняют в алтайском филиале "ЦОК АПК".

Чтобы приготовить идеальный рассыпчатый рис басмати с насыщенным ароматом, необходимо придерживаться определенной технологии. Процесс начинается с подготовки крупы: зерна нужно тщательно промыть для удаления лишнего крахмала, а затем замочить в воде примерно на 30 минут. Это позволит им впитать влагу и приготовиться равномерно. Важно учитывать, что при варке басмати значительно увеличивается в объеме, поэтому следует выбирать просторную кастрюлю.

Ключевой этап — соблюдение пропорций жидкости и крупы. На один стакан риса требуется полтора стакана воды. Доведите смесь до кипения, после чего убавьте огонь до минимального значения, плотно накройте крышкой и томите в течение 15–20 минут.

Когда время истечет, снимите посуду с плиты, но не открывайте крышку. Оставьте рис настаиваться еще на 5–10 минут: за это время остаточная влага распределится внутри зерен, сделав их структуру идеальной.

Черный рис представляет собой цельнозерновую культуру с натуральным пигментом. Основные его сорта (Венере, Нероне) культивируются в Италии. Часто его ошибочно принимают за "дикий рис" — цицанию. На самом деле "дикий рис" — это семена водного растения, которые собирают вручную прямо с лодок в Северной Америке (США и Канада). Он богат клетчаткой и белком, но стоит дорого из-за трудоемкости сбора.

«Сборщики урожая подплывают на лодке к каждому кусту и стряхивают зерна в лодку. Они узкие, длинные и имеют необычную текстуру и вкус. Цицания болотная культивируется и выращивается в специально созданных условиях. "Дикий рис" можно употреблять в пищу как гарнир, добавлять в супы, салаты, хлеб, печенье и закуски. В нем содержится большое количество клетчатки, белка, витаминов и минералов, при своей низкой калорийности он довольно питателен», — рассказывает Наталья Чевычелова.

Правила выбора и хранения

При покупке фасованной крупы следует обращать внимание на однородность зерен — они должны быть одинакового размера и формы, без мусора и посторонних запахов. Шлифованный продукт всегда имеет белый цвет, а пропаренный — прозрачный с желто-янтарным оттенком. На упаковке обязательно должны присутствовать знак ГОСТ и срок годности.

Хранить крупу рекомендуется 12–18 месяцев в сухом, проветриваемом месте в герметичной таре. Примечательно, что сорт басмати со временем становится только ароматнее.