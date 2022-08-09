В Барнауле «Нива» ехала по рельсам и попала в ДТП

В Барнауле два автомобиля столкнулись на трамвайных путях на улице Челюскинцев, сообщает «Барнаул 22».

В паблике пояснили, что «Нива» ехала по рельсам, в это время водитель иномарки начал поворачивать, не заметил помеху и получил удар.

«Зачем закатали асфальт в уровень с рельсами? Раскопайте обратно и никаких столбиков не надо. Никто ездить не будет», — подчеркнули в комментариях к записи.