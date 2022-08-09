В Барнауле «Нива» ехала по рельсам и попала в ДТП
Водитель другой машины начал поворачивать и не заметил помеху
9 августа 2022, 16:34
В Барнауле два автомобиля столкнулись на трамвайных путях на улице Челюскинцев, сообщает «Барнаул 22».
В паблике пояснили, что «Нива» ехала по рельсам, в это время водитель иномарки начал поворачивать, не заметил помеху и получил удар.
«Зачем закатали асфальт в уровень с рельсами? Раскопайте обратно и никаких столбиков не надо. Никто ездить не будет», — подчеркнули в комментариях к записи.
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